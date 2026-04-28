Börsen Start Update
Börsenstart USA - 28.04. - US Tech 100 schwach -0,86 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 49.240,68 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.
Top-Werte: Coca-Cola +5,15 %, Unitedhealth Group +2,09 %, Johnson & Johnson +1,84 %, Chevron Corporation +1,77 %, Salesforce +1,62 %
Flop-Werte: NVIDIA -2,10 %, Caterpillar -1,22 %, Walt Disney -0,83 %, Boeing -0,68 %, The Home Depot -0,63 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:33) bei 27.069,76 PKT und fällt um -0,86 %.
Top-Werte: Intuit +2,87 %, Workday (A) +2,73 %, Diamondback Energy +2,10 %, Adobe +1,73 %, Coca-Cola Europacific Partners +1,71 %
Flop-Werte: Arm Holdings -5,21 %, Applied Materials -4,03 %, Monolithic Power Systems -3,76 %, Broadcom -3,29 %, Advanced Micro Devices -3,27 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.140,09 PKT und fällt um -0,51 %.
Top-Werte: Centene +6,24 %, Coca-Cola +5,15 %, AvalonBay Communities +3,44 %, Franklin Resources +3,33 %, Avery Dennison +3,09 %
Flop-Werte: Alexandria Real Estate Equities -10,74 %, Pentair -8,83 %, Universal Health Services (B) -7,94 %, Allegion -6,81 %, Zimmer Biomet Holdings -6,38 %
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