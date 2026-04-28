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    Besonders beachtet!

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    Alexandria Real Estate Equities Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 28.04.2026

    Am 28.04.2026 ist die Alexandria Real Estate Equities Aktie, bisher, um -10,74 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Alexandria Real Estate Equities Aktie.

    Besonders beachtet! - Alexandria Real Estate Equities Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 28.04.2026
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress

    Alexandria Real Estate Equities ist ein spezialisierter US-REIT für Life-Science- und Tech-Campusse in Top-Innovationsclustern (u.a. Boston, San Francisco). Hauptprodukt sind forschungsnahe Büro- und Laborkomplexe inkl. Services für Biotech/Pharma. Starke Marktstellung durch Cluster-Standorte, hohe Eintrittsbarrieren und lange Mietverträge. Wichtige Wettbewerber: Healthpeak, BioMed Realty, Ventas. USP: Fokussierung auf Life-Science-Ökosysteme.

    Alexandria Real Estate Equities aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 28.04.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Alexandria Real Estate Equities Aktie. Mit einer Performance von -10,74 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Alexandria Real Estate Equities Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,52 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,74 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Alexandria Real Estate Equities abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -29,91 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Alexandria Real Estate Equities Aktie damit um -17,77 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,50 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Alexandria Real Estate Equities einen Rückgang von -19,40 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,51 % geändert.

    Alexandria Real Estate Equities Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,77 %
    1 Monat -15,50 %
    3 Monate -29,91 %
    1 Jahr -49,21 %
    Stand: 28.04.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Alexandria Real Estate Equities Aktie

    Es gibt 173 Mio. Alexandria Real Estate Equities Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,92 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 28.04. - US Tech 100 schwach -0,86 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Alexandria Real Estate Equities

    Ventas, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,55 %. Welltower notiert im Plus, mit +0,86 %.

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    Ob die Alexandria Real Estate Equities Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alexandria Real Estate Equities Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Alexandria Real Estate Equities

    -10,05 %
    -18,72 %
    -15,59 %
    -29,90 %
    -51,53 %
    -69,85 %
    -77,24 %
    -55,70 %
    ISIN:US0152711091WKN:907179
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    Markt Bote
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