Alexandria Real Estate Equities Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 28.04.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Alexandria Real Estate Equities Aktie. Mit einer Performance von -10,74 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Alexandria Real Estate Equities Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,52 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,74 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Alexandria Real Estate Equities ist ein spezialisierter US-REIT für Life-Science- und Tech-Campusse in Top-Innovationsclustern (u.a. Boston, San Francisco). Hauptprodukt sind forschungsnahe Büro- und Laborkomplexe inkl. Services für Biotech/Pharma. Starke Marktstellung durch Cluster-Standorte, hohe Eintrittsbarrieren und lange Mietverträge. Wichtige Wettbewerber: Healthpeak, BioMed Realty, Ventas. USP: Fokussierung auf Life-Science-Ökosysteme.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Alexandria Real Estate Equities abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -29,91 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Alexandria Real Estate Equities Aktie damit um -17,77 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,50 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Alexandria Real Estate Equities einen Rückgang von -19,40 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,51 % geändert.

Alexandria Real Estate Equities Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,77 % 1 Monat -15,50 % 3 Monate -29,91 % 1 Jahr -49,21 %

Informationen zur Alexandria Real Estate Equities Aktie

Stand: 28.04.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 173 Mio. Alexandria Real Estate Equities Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,92 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Alexandria Real Estate Equities

Ventas, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,55 %. Welltower notiert im Plus, mit +0,86 %.

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Ob die Alexandria Real Estate Equities Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alexandria Real Estate Equities Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.