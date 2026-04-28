Nynomic - Kursexplosion nach jahrelanger Tristesse

Lange Zeit kannte der Kurs der Nynomic-Aktie nur eine Richtung: abwärts. Dann, Ende März, strebte der Kurs steil aufwärts. Plötzlich wird die Nynomic-Beteiligung Laytec in Verbindung mit Hochleistungschips und künstlicher Intelligenz gebracht. Der Börse gefällt die Geschichte. Weiterlesen