Plusvisionen-Analyse
Nynomic - Kursexplosion nach jahrelanger Tristesse
Lange Zeit kannte der Kurs der Nynomic-Aktie nur eine Richtung: abwärts. Dann, Ende März, strebte der Kurs plötzlich steil aufwärts.
Lange Zeit kannte der Kurs der Nynomic-Aktie nur eine Richtung: abwärts. Dann, Ende März, strebte der Kurs steil aufwärts. Plötzlich wird die Nynomic-Beteiligung Laytec in Verbindung mit Hochleistungschips und künstlicher Intelligenz gebracht. Der Börse gefällt die Geschichte. Weiterlesen
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