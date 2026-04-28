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    Kriegsbonds für den Aufbau

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    Kanada plant milliardenschweren Vorstoß gegen den US-Druck

    Zwischen Patriotismus und Rendite: Premierminister Mark Carney belebt das Konzept der Kriegsanleihen neu, um Kanada mit einem ungewöhnlichen Staatsfonds wirtschaftlich unabhängig zu machen.

    Für Sie zusammengefasst
    Kriegsbonds für den Aufbau - Kanada plant milliardenschweren Vorstoß gegen den US-Druck
    Foto: Michael Interisano - Connect Images

    Kanada geht einen Weg, den moderne Industrienationen bisher kaum beschritten haben. Während Staatsfonds von Norwegen bis Singapur meist auf fernen Märkten agieren und für den normalen Bürger eine abstrakte Größe bleiben, plant Premierminister Mark Carney eine radikale Demokratisierung des Staatskapitals. Der neu geschaffene "Canada Strong Fund" soll nicht nur Infrastruktur finanzieren, sondern den Kanadiern ermöglichen, mit eigenem Ersparten direkt in die Zukunft ihres Landes zu investieren.

    Die Einführung des Fonds kommt zu einem kritischen Zeitpunkt. Angesichts von US-Zöllen und wirtschaftlichen Drohungen aus Washington ist in Kanada eine Welle des wirtschaftlichen Nationalismus entbrannt. Bürger boykottieren US-Importe; das Bedürfnis, die eigene Souveränität zu stärken, ist greifbar. "Die Kanadier wollen sich am Aufbau des Landes beteiligen", erklärte Carney am Montag vor Journalisten.

    Eine direkte Beteiligung der Bürger des Landes an einem Staatsfonds ist überaus selten. Am ehesten können Vergleiche zu Kriegs-Anleihen gezogen werden. In Kanada gab es das in Form der "Victory Bonds" während des Ersten Weltkriegs ab 1915 und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dann die "Canada Savings Bonds". Bürger liehen dem Staat Geld, um die Kriegsanstrengungen zu finanzieren, und erhielten im Gegenzug garantierte Zinsen.

    Der Canada Strong Fund ist die moderne Evolution dieser Idee:

    - Kapitalschutz: Die ursprüngliche Einlage soll geschützt sein – ähnlich wie bei einer Staatsanleihe.

    - Upside-Potenzial: Im Gegensatz zu klassischen Anleihen partizipieren die Bürger an den Gewinnen der Projekte (Häfen, Minen, Pipelines).

    - Staatliche Anschubfinanzierung: Mit 25 Milliarden kanadischen Dollar (ca. 15,6 Mrd. Euro) legt der Staat den Grundstein, um privates Kapital anzuziehen.

    Trotz der Euphorie gibt es mahnende Stimmen. Anders als Norwegen, das seinen Fonds aus massiven Haushaltsüberschüssen speist, weist Kanada ein Leistungsbilanzdefizit auf. Kritiker warnen, dass der Fonds lediglich Geld aus bestehenden Sparformen abziehen könnte, anstatt neues Kapital zu schaffen. Zudem stellt sich die Frage der politischen Einflussnahme: Werden Investitionen nach ökonomischer Logik oder nach politischem Kalkül getätigt?

    Ein weiteres Problem ist die Laufzeit: Großprojekte wie Bergbau oder Hafenausbau haben Horizonte von über zehn Jahren. Wie der Fonds die von Carney versprochene "Einfachheit beim Kauf und Verkauf" für Kleinanleger mit diesen langfristigen Assets vereinbaren will, muss die dafür zuständige Behörde, die bislang noch gar nicht existiert, erst einmal klären.

    Der Plan für den Canada Strong Fund klingt sehr interessant, und Carney ist mit seiner Erfahrung als Ökonom, Managing Director bei Goldman Sachs (1988-2003) und ehemaliger Zentralbankchef sowohl der Bank of Canada (2008-2013) als auch der Bank of England (2013-2020) ein absoluter Finanzprofi. Wenn es ihm gelingt, die professionelle Verwaltung eines Staatsfonds mit der emotionalen Beteiligung einer "Volksaktie" zu verbinden, könnte Kanada eine Blaupause für andere Nationen liefern, die in Zeiten des Protektionismus ihre heimische Infrastruktur stärken wollen.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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