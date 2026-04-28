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    Spritpreise am Limit

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    Ölpreis-Schock: Vereinigte Emirate treten aus OPEC aus

    Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gaben am Dienstag ihren Austritt aus der OPEC und der OPEC+ bekannt. Das sind keine guten Vorzeichen für den Spritpreis.

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    Spritpreise am Limit - Ölpreis-Schock: Vereinigte Emirate treten aus OPEC aus
    Foto: Unsplash

    Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind aus der OPEC + ausgetreten. Das Land liegt am der mittlerweile wohl bekanntesten Meeresenge der Welt: Der Straße von Hormus.

    Teherans Angriffe auf die Schiffahrt in der Straße von Hormus haben die Ölexporte der VAE stark eingeschränkt und damit die Grundlage ihrer Wirtschaft bedroht.

    Die VAE bekennen sich aber weiterhin zur Marktstabilität und werden diesbezüglich auch künftig mit Produzenten und Verbrauchern zusammenarbeiten, erklärte das Energieministerium laut Medienberichten. Der Austritt aus der OPEC verschaffe den VAE mehr Flexibilität, auf die Marktdynamik zu reagieren.

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    Horrorszenario für den Ölpreis, Benzinpreise vor weiterem Anstieg

    Der VAE-Austritt aus dem Ölbündnis, sowie die angespannte Lage zwischen den USA und dem Iran machen die Ausgangslage für den Rohölpreis nicht besser. Die Sorte Brent kletterte in den letzten beiden Handelssitzungen wieder stabil über die Marke von 100 US-Dollar.

    Das kurbelt zugleich den globalen Spritpreis und die Inflation an. Die 17-Cent-Regel der Bundesregierung droht zu Verpuffen: Die Tankstellen haben teurer besteuertes Benzin in ihren Zapfhähnen, dass sie aufgrund der Regel NICHT vergünstigen: Das wäre ein Minusgeschäft. Wenn sie die Vergüstigung weitergben: Dann hat sich der Effekt wahrscheinlich durch gestiegene Spritpreise nivelliert.

    Wie sehen das die USA?

    "Es gibt dieses Monopol namens OPEC", so Trump bereits 2019, "und ich mag dieses Monopol nicht. Ich mag es einfach nicht!" Eine aktuelle Stellungnahme der USA liegt noch nicht vor. 

    Man könnte vermuten, dass die VAE sich nicht mehr an die Förderrichtlinien der OPEC hält und mehr produziert, die Nachfrage also geriner wird und die Weltwirtschaft entlastet. Zugleich bekräftigte aber die VAE, sich weiter mit den OPEC-Ländern verständigen zu wollen. Wie sehr das stimmt, wird sich zeigen. 

    Jede Beunruhigung in der Region wirkt sich aber zunächst unmittelbar auf den Benzinpreis aus: Er steigt. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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