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    ROUNDUP

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    Kleinere Flaschen zahlen sich für Coca-Cola aus - Dow-Jones-Spitze

    Für Sie zusammengefasst
    • Coca-Cola startet stärker ins Jahr mit Umsatzplus
    • Nettoumsatz im ersten Quartal zwölf Prozent höher
    • Gewinn je Aktie soll nun 8 bis 9 Prozent zulegen
    ROUNDUP - Kleinere Flaschen zahlen sich für Coca-Cola aus - Dow-Jones-Spitze
    Foto: Robson90 - stock.adobe.com

    ATLANTA (dpa-AFX) - Der Getränkekonzern Coca-Cola ist stärker ins Jahr gestartet als gedacht. Der Hersteller von Coca-Cola, Fanta und Sprite verkaufte mehr Limonadenkonzentrat zu höheren Preisen, nachdem er seine Produkte in Nordamerika vermehrt in kleineren Behältnissen anbietet. Der neue Chef Henrique Braun sieht das US-Unternehmen auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Der vergleichbare Gewinn je Aktie soll sogar steigen als gedacht. An der Börse kamen die Neuigkeiten vom Dienstag gut an.

    Kurz nach Handelsstart in New York gewann die Coca-Cola-Aktie an die 6 Prozent auf 79,77 Dollar und war damit Spitzenreiter im US-Leitindex Dow Jones Industrial . Seit dem Jahreswechsel hat das Papier 14 Prozent gewonnen.

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    Im ersten Quartal wuchs Coca-Colas Nettoumsatz im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf fast 12,5 Milliarden US-Dollar (rund 10,6 Mrd Euro), wie das Unternehmen in Atlanta mitteilte. Der Überschuss sprang sogar um 18 Prozent auf gut 3,9 Milliarden Dollar nach oben. Auf vergleichbarer Basis schnitt der Hersteller damit besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet.

    Den Umsatzanstieg begründete das Unternehmen vor allem mit größeren Absatzmengen. Auf vergleichbarer Basis betrug die Steigerung zehn Prozent, davon stammten acht Prozentpunkte aus größeren Mengen und zwei Punkte aus höheren Preisen.

    Konzernchef Braun erwartet, dass der Konzern seinen Umsatz auf vergleichbarer Basis und währungsbereinigt in diesem Jahr wie geplant um 4 bis 5 Prozent steigern kann. Allerdings dürften Wechselkurseffekte den Anstieg um ein bis zwei Punkte dämpfen. Der bereits beschlossene Verkauf des Afrika-Geschäfts dürfte den Erlös um weitere vier Punkte drücken, hieß es weiter.

    Dennoch soll der vergleichbare Gewinn je Aktie den Vorjahreswert von 3 Dollar jetzt um 8 bis 9 Prozent übertreffen. Hier hatte das Management zuvor nur eine Steigerung um 7 bis 8 Prozent in Aussicht gestellt.

    Der neue Chef Braun hatte bei Coca-Cola zuvor das Tagesgeschäft geleitet. Ende März übernahm er die Konzernführung von James Quincey, der nun als Executive Chairman fungiert./stw/lew/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie

    Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,56 % und einem Kurs von 68,00 auf Tradegate (28. April 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um +6,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 294,71 Mrd..

    Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 90,00USD was eine Bandbreite von +21,36 %/+31,60 % bedeutet.




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