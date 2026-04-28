DALLAS, 28. April 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führender Anbieter kommerzieller Servicerobotik, hat am 23. April im Rahmen seiner globalen strategischen Expansion offiziell einen neuen US-Hauptsitz in Dallas, Texas, eröffnet. Die neue Anlage soll die regionalen Kapazitäten von Pudu stärken und unterstreicht das langfristige Engagement des Unternehmens in Nord- und Südamerika; sie läutet eine neue Phase der skalierten, strukturierten Geschäftsentwicklung ein.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Als zentraler Knotenpunkt für landesweite und regionenübergreifende Aktivitäten auf dem amerikanischen Kontinent bietet Dallas erhebliche strategische Vorteile. Die Region verfügt über eine gut ausgebaute Logistik- und Lieferketteninfrastruktur, ein unternehmensfreundliches Umfeld und Zugang zu einem breiten Spektrum an Unternehmenskunden. Dank seiner zentralen Lage kann Pudu sowohl Nord- als auch Südamerika effizienter abdecken. Während Pudu in Amerika in eine Phase schnellen, skalierbaren Wachstums übergeht, wird sein neuer zentraler Hauptsitz, der sich im Sherman Tech Center von Richardson befindet und moderne Büroräume, einen Produktausstellungsraum und eine Lagerhaltung vor Ort vereint, das Supportmanagement, den Betrieb und die langfristige regionale Koordination verbessern.

In der Zwischenzeit hat das Unternehmen im Rahmen seiner umfassenderen Infrastrukturoptimierung auch sein Büro in Santa Clara in einen optimierten Außenposten für logistische Unterstützungsfunktionen umgewandelt und an beiden Küsten ein duales Lagersystem eingerichtet, um landesweite Lieferungen in den USA zu unterstützen.

Pudu in Nord- und Südamerika – eine wachsende Präsenz in verschiedenen Branchen

Seit dem Eintritt in den US-Markt 2018 hat Pudu seine Präsenz in ganz Amerika stetig ausgeweitet, bis hin zu umfassenden, lokalen Aktivitäten. Bis heute wurden fast 15.000 Pudu-Roboter in ganz Nord- und Südamerika eingesetzt, was ein regionales Umsatzwachstum von 285 % im Vergleich zum Vorjahr bescherte und das Unternehmen in eine Phase der groß angelegten Kommerzialisierung brachte.

Diese rasche Verbreitung wird durch die umfassende Produktpalette von Pudu vorangetrieben, die in vier Kernkategorien auf die spezifischen Anforderungen des amerikanischen Marktes in Bezug auf Personal und Effizienz eingeht:

Bereitstellung von Dienstleistungen: Angeführt von dem in der Branche beliebten BellaBot und dem neu verbesserten BellaBot Pro, die sich zum Goldstandard für die Interaktion im Gastgewerbe und Einzelhandel entwickelt haben.

Angeführt von dem in der Branche beliebten BellaBot und dem neu verbesserten BellaBot Pro, die sich zum Goldstandard für die Interaktion im Gastgewerbe und Einzelhandel entwickelt haben. Gewerbliche Reinigung: Dazu gehören die meistverkaufte PUDU CC1 Serie, die PUDU MT1 Serie , die für die chemische Großreinigung entwickelt wurde, und die kürzlich eingeführte PUDU BG1 Serie- KI-gestützter, großformatiger Scheuersaugroboter, der für den Einsatz unter rauen Bedingungen entwickelt wurde.

Dazu gehören die meistverkaufte PUDU CC1 Serie, die PUDU MT1 Serie , die für die chemische Großreinigung entwickelt wurde, und die kürzlich eingeführte PUDU BG1 Serie- KI-gestützter, großformatiger Scheuersaugroboter, der für den Einsatz unter rauen Bedingungen entwickelt wurde. Industrielle Lieferung: Die Roboter der PUDU T-Serie bieten vielseitige Logistikunterstützung mit Traglasten von 150 kg bis 600 kg und rationalisieren die Arbeitsabläufe in Lagern und Fabriken.

Die Roboter der PUDU T-Serie bieten vielseitige Logistikunterstützung mit Traglasten von 150 kg bis 600 kg und rationalisieren die Arbeitsabläufe in Lagern und Fabriken. Allgemeine verkörperte KI: Die fortschrittliche Serie PUDU D5 setzt neue Maßstäbe für die Interaktion von Robotern mit und die Anpassung an komplexe menschliche Umgebungen.

Die Partnerschaften mit lokalen Vertriebspartnern haben sich ebenfalls beschleunigt und ein Wachstum von 63,6 % im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Der Kundenstamm wächst rasant und erstreckt sich über diverse Branchen, darunter Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen, Industrielogistik und Lagerhaltung, Immobilien und Gebäudedienstleistungen, Einzelhandel sowie Unterhaltung, Sport und mehr. Die Roboter des Unternehmens erfreuen sich großer Beliebtheit bei globalen Branchenführern wie Walmart, Accenture, NASA, Norwegian Cruise Line, Honeywell, führenden Automobilherstellern und anderen.