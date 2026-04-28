'Israel hat keine territorialen Ambitionen im Libanon'

Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich hatte dagegen kürzlich gefordert, der Litani-Fluss im Süden des Libanon müsse Israels neue Grenze zum nördlichen Nachbarland darstellen. Israel hat im Südlibanon eigenen Angaben zufolge eine sogenannte "Sicherheitszone" eingerichtet. Die libanesische Führung spricht dagegen von einer Besatzung ihres Staatsgebiets.

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Israel hat nach Darstellung seines Außenministers Gideon Saar "keine territorialen Ambitionen im Libanon". "Unsere Präsenz in den Gebieten an unserer Nordgrenze dient einem einzigen Zweck: dem Schutz unserer Bürger", sagte Saar nach Angaben seines Büros bei einem Treffen mit seinem serbischen Amtskollegen Marko Djuric.

Israel zerstört laut Saar Infrastruktur im Südlibanon



Saar sagte nun weiter, israelische Soldaten zerstörten derzeit im Südlibanon Infrastruktur der Hisbollah-Miliz. Es handle sich dabei um defensive Einsätze. Die israelische Armee darf sich laut der aktuellen Waffenruhe-Vereinbarung gegen geplante, unmittelbar bevorstehende oder andauernde Angriffe verteidigen, soll aber "offensive" Einsätze gegen Ziele im Libanon unterlassen.

Im Konflikt zwischen der proiranischen Hisbollah und Israel gilt derzeit offiziell eine Waffenruhe. Faktisch kommt es aber fast täglich zu Angriffen beider Seiten.

Israels Außenminister: Waffen auch in Schulen und Kliniken

Israels Armee habe Waffen auch in Schulen und Krankenhäusern im Südlibanon entdeckt, sagte Saar. Auch Privathäuser habe die Hisbollah für ihre Zwecke missbraucht. Israelischen Angaben zufolge sollen alle Häuser in grenznahen Dörfern im Südlibanon zerstört werden. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz begründete dieses äußerst umstrittene Vorhaben kürzlich damit, dass die Hisbollah die Gebäude für ihre Zwecke nutzen soll. Kritiker halten dagegen, dass die systematische Zerstörung ganzer Dörfer Kriegsverbrechen darstellen.

Laut Außenminister Saar will Israel der Hisbollah die Fähigkeit nehmen, Israel mit ihren Raketen zu bedrohen. Er warf der vom Iran unterstützten Miliz auch vor, sie habe vor dem Krieg geplant, einen ähnlich verheerenden Überfall auf Israel auszuführen wie die Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023. Israel werde diese "Invasionspläne" verhindern./cir/DP/jha



