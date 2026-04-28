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    Die weltweiten Migrationsmuster von Pflegekräften verschieben sich, da Europa und Südostasien einen wachsenden Anteil internationaler Pflegekräfte aufnehmen

     

     

    Der Nurse Migration Report 2025 von TruMerit zeigt, dass sich die Ungleichheiten bei der Arbeitskräfteverteilung zwischen den Regionen vergrößern.

     

    PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 28. April 2026 / TruMerit (ehemals CGFNS International) hat heute seinen Nurse Migration Report 2025 (Bericht zur Migration von Pflegekräften 2025) veröffentlicht, der erhebliche Verschiebungen in den globalen Migrationsmustern von Pflegekräften sowie zunehmende Ungleichgewichte bei der Verteilung der Pflegekräfte in Regionen mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen im Bereich des Gesundheitswesens aufzeigt.

     

    Der Bericht, der Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie die proprietären VisaScreen-Antragsdaten von TruMerit analysiert, zeigt, dass sich die Migrationsströme internationaler Pflegekräfte zunehmend auf Regionen mit einer stärkeren Infrastruktur im Gesundheitswesen konzentrieren, während Gebiete mit akutem Pflegekräftemangel weiterhin an Boden verlieren, was ihre Fähigkeit betrifft, im Ausland ausgebildete Pflegekräfte zu beschäftigen.

     

    In Europa und Südostasien ist ein starker Anstieg der Beschäftigung internationaler Pflegekräfte zu verzeichnen. Laut der Analyse von TruMerit zu den WHO-Daten über das Pflegepersonal beschäftigt Europa mittlerweile international ausgebildete Pflegekräfte in einem Umfang, der 8,01 % des Personals im Gesundheitswesen ausmacht, verglichen mit einem Zehnjahresdurchschnitt von 5,96 % – ein anhaltender und deutlicher Aufwärtstrend. In Südostasien lag der Anteil international ausgebildeter Pflegekräfte bei bis zu 24,87 % des Personals im Gesundheitswesen, verglichen mit einem Zehnjahresdurchschnitt von 20,15 % – was erneut auf einen bemerkenswerten, stetigen Trend hindeutet, trotz Schwankungen im letzten Jahrzehnt. Im gleichen Zeitraum ist der Anteil international ausgebildeter Pflegekräfte, die in den Regionen des östlichen Mittelmeerraums und Afrikas arbeiten, zurückgegangen, was den bestehenden Pflegekräftemangel in unterversorgten Gebieten verschärft.

     

    „Diese Daten offenbaren ein sich verschärfendes globales Ungleichgewicht: Gut ausgestattete Gesundheitssysteme nehmen immer mehr im Ausland ausgebildete Pflegekräfte auf, während Regionen mit dem gravierendsten Pflegekräftemangel die Möglichkeit verlieren, genau die Fachkräfte zu beschäftigen, die sie dringend benötigen“, sagte Dr. Peter Preziosi, President und CEO von TruMerit. „Um diese ungleiche Verteilung zu korrigieren, sind koordinierte Maßnahmen sowohl der Herkunfts- als auch der Zielländer erforderlich – gestützt auf ethische Rahmenbedingungen für die Personalbeschaffung, stärkere bilaterale Abkommen, die dazu beitragen, die von den Herkunftsländern getragenen Aus- und Weiterbildungskosten auszugleichen, sowie nachhaltige Investitionen in die Pflegeausbildung und die Kapazitäten des Gesundheitssystems in unterversorgten Regionen.“

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    Die weltweiten Migrationsmuster von Pflegekräften verschieben sich, da Europa und Südostasien einen wachsenden Anteil internationaler Pflegekräfte aufnehmen   Der Nurse Migration Report 2025 von TruMerit zeigt, dass sich die Ungleichheiten bei der Arbeitskräfteverteilung zwischen den Regionen vergrößern. PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 28. April 2026 / TruMerit (ehemals CGFNS International) hat …
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