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    Erste Zulassung in Florida

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    Vorsicht Bayer & BASF - Biologische Pflanzenschutzmittel rücken ins Rampenlicht!

    Die Probleme, die Bayer mit Glyphosat hat, kennt wohl jeder Anleger. Genau hier setzt ein "noch" kleiner Konzern aus Belgien an: Biologischer Pflanzenschutz. Ist die Aktie ein unbekanntes Juwel?

    Erste Zulassung in Florida - Vorsicht Bayer & BASF - Biologische Pflanzenschutzmittel rücken ins Rampenlicht!
    Foto: DALL-E

    Biotalys ist ein belgisches Agrartechnologieunternehmen aus Gent, das proteinbasierte biologische Pflanzenschutzlösungen entwickelt. Im Zentrum steht die eigene AGROBODY-Technologieplattform, mit der neuartige Wirkstoffe gegen Schädlinge und Pflanzenkrankheiten entstehen sollen.

    Das Unternehmen wurde 2013 als Spin-off des Flanders Institute for Biotechnology gegründet und ist an der Euronext Brüssel notiert. Biotalys positioniert sich damit in einem Markt, in dem klassische Chemieprodukte zunehmend unter regulatorischem Druck stehen, während Landwirte zugleich wirksame und nachhaltigere Alternativen benötigen.

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    Erste Zulassung in Florida

    Die Aktie von Biotalys ist stark in die Woche gestartet und viele Anleger fragen sich, ob hier in Belgien ein neue Star für Pflanzenschutzmittel entsteht. Auslöser für den Kurssprung war ein regulatorischer Erfolg in den USA. Biotalys teilte Montag mit, dass EVOCA im US-Bundesstaat Florida die staatliche Registrierung erhalten hat.

    Nach Unternehmensangaben ist dies die erste Zulassung eines AGROBOD-Biocontrol-Produkts durch einen US-Bundesstaat. Besonders wichtig: Das Landwirtschaftsministerium von Florida akzeptierte EVOCA mit dem breiten Label, das zuvor bereits von der US-Umweltschutzbehörde EPA genehmigt worden war. Das Produkt soll unter anderem gegen Botrytis und Echten Mehltau bei Obst und Gemüse eingesetzt werden.

    Kundenkreis könnte schnell wachsen

    Florida ist für Biotalys nicht irgendein Markt. Der Bundesstaat zählt bei wichtigen Obst- und Gemüsekulturen wie Erdbeeren, Tomaten und Paprika zu den bedeutenden Produktionsregionen der USA. Genau dort können Pilzkrankheiten wie Grauschimmel und Mehltau erhebliche Schäden verursachen. Für Biotalys ist die Zulassung deshalb mehr als ein formaler Schritt: Sie dient als erster Praxistest für die kommerzielle Relevanz der eigenen Plattform.

    Auch in Kalifornien gibt es Fortschritte. Dort prüft das Department of Pesticide Regulation weiterhin EVOCA. Die Behörde hat laut Biotalys inzwischen das von der EPA genehmigte Label akzeptiert. Die Zulassung in Kalifornien wird aktuell für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet. Für das Unternehmen wäre das ein weiterer wichtiger Schritt, denn Kalifornien gilt als größter Agrarstaat der USA.

    Starken Partner an der Seite

    Der zweite Kurstreiber liegt bereits einige Wochen zurück, passt aber in die neue Dynamik. Anfang April meldete Biotalys den ersten Forschungsmeilenstein in der Partnerschaft mit Syngenta zur Entwicklung eines neuartigen Bioinsektizids gegen wichtige Schadinsekten. Erste Labortests zeigten nach Unternehmensangaben vielversprechende In-vitro-Ergebnisse mit neuartigen bioaktiven Inhaltsstoffen, die auf Basis der AGROBODY-Technologie gegen ein molekulares Zielobjekt des Insekts entwickelt wurden.

    Nun gehen die Teams von Biotalys und Syngenta in die nächste Forschungsphase. Dabei sollen die Wirkstoffe an lebenden Organismen getestet werden. Syngenta wird im Rahmen der Zusammenarbeit eine erste Meilensteinzahlung an Biotalys leisten. Für die Investmentstory ist das wichtig, weil es die technologische Plattform über EVOCA hinaus validieren könnte. Gleichzeitig weist Biotalys selbst darauf hin, dass die Zahlung die aktuelle Cash-Runway nicht wesentlich beeinflusst.

    Kapitalerhöhung im Anmarsch?

    Genau hier liegt der Haken der Story. Biotalys bleibt trotz der positiven Nachrichten ein spekulativer Wert. Das Unternehmen erklärte im Zusammenhang mit der Syngenta-Meldung, dass es keine ausreichende Working-Capital-Deckung für mindestens 12 Monate habe und nur über einen Cash-Runway bis Ende Mai 2026 verfüge. Biotalys führt nach eigenen Angaben fortgeschrittene Gespräche mit Investoren und prüft auch verwässernde sowie nicht verwässernde Finanzierungsoptionen.

    Sonst läuft es rund

    Operativ aber hat sich die Nachrichtenlage deutlich aufgehellt. EVOCA ist ein proteinbasiertes Biocontrol-Produkt gegen Botrytis und Echten Mehltau. Eine Zulassung von EVOCA soll zugleich den Weg für EVOCA NG bereiten, die nächste Produktgeneration mit demselben Wirkstoff.

    Diese soll nach Unternehmensplanung das erste kommerzielle Biofungizid von Biotalys werden, mit einem geplanten Start in den USA im Jahr 2029 und in Europa im Jahr 2030. Das adressierte Marktpotenzial beziffert Biotalys auf rund 1,1 Milliarden US-Dollar.

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    Mein Tipp: Ein steiniger Weg, der zum Erfolg führen könnte

    Biotalys liefert den Anlegern gleich 2 neue Hoffnungssignale: die erste US-Bundesstaaten-Registrierung für EVOCA in Florida und den Forschungsfortschritt mit Syngenta im Bereich Bioinsektizide.

    Der nächste große Kurstreiber könnte nun aus Europa kommen. Die öffentliche Konsultationsphase im EU-Verfahren soll nach Angaben des Unternehmens noch in dieser Woche beginnen; danach sollen EFSA und die niederländische Zulassungsbehörde CTGB die Kommentare prüfen, bevor das Dossier in die Entscheidungsphase geht.

    Kommt hier Rückenwind, könnte die Aktie weiter gut zulegen. Das Risiko bleibt allerdings hoch: Ohne frisches Kapital ist der jüngste Kurssprung vor allem eine Wette auf weitere Zulassungen, Partnerschaften und Finanzierungserfolge.

    Aber vielleicht nutzt ein großer Konzern die Lage auch aus und übernimmt Biotalys einfach. Auch dies würde den Kurs in die Höhe treiben. Bayer und BASF müssen sich zwar noch keine so großen Sorgen machen, aber je mehr Erfolge Biotalys feiert, desto größer ist das Risiko, dass die Belgier den beiden DAX-Konzernen Kunden abjagen.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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