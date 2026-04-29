Erste Zulassung in Florida
Vorsicht Bayer & BASF - Biologische Pflanzenschutzmittel rücken ins Rampenlicht!
Die Probleme, die Bayer mit Glyphosat hat, kennt wohl jeder Anleger. Genau hier setzt ein "noch" kleiner Konzern aus Belgien an: Biologischer Pflanzenschutz. Ist die Aktie ein unbekanntes Juwel?
Biotalys ist ein belgisches Agrartechnologieunternehmen aus Gent, das proteinbasierte biologische Pflanzenschutzlösungen entwickelt. Im Zentrum steht die eigene AGROBODY-Technologieplattform, mit der neuartige Wirkstoffe gegen Schädlinge und Pflanzenkrankheiten entstehen sollen.
Das Unternehmen wurde 2013 als Spin-off des Flanders Institute for Biotechnology gegründet und ist an der Euronext Brüssel notiert. Biotalys positioniert sich damit in einem Markt, in dem klassische Chemieprodukte zunehmend unter regulatorischem Druck stehen, während Landwirte zugleich wirksame und nachhaltigere Alternativen benötigen.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV
Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!