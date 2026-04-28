🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Parcel Service Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu United Parcel Service Registered (B)

    ROUNDUP

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    UPS will im zweiten Quartal wieder zulegen - US-Geschäft enttäuscht

    Für Sie zusammengefasst
    • UPS erwartet Rückkehr zu Umsatz und Gewinn
    • Operativer Gewinn in den USA nahezu halbiert
    • Weniger Amazon-Volumen und 600 Mio gespart
    ROUNDUP - UPS will im zweiten Quartal wieder zulegen - US-Geschäft enttäuscht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ATLANTA (dpa-AFX) - Der Logistikkonzern UPS wähnt sich über dem Berg. Chefin Carol Tomé erwartet für das zweite Quartal eine Rückkehr zum Wachstum von Umsatz und operativem Gewinn, wie sie laut Mitteilung am Dienstag in Atlanta sagte. Das erste Quartal sei eine entscheidende Übergangsphase gewesen, indem mehrere strategische Maßnahmen umgesetzt werden mussten - "und das haben wir geschafft", so die Managerin weiter. Dabei übertraf UPS im ersten Quartal die Gewinnerwartungen und sieht sich selbst auf Kurs zu den gesteckten Zielen. Allerdings enttäuschte das Geschäft im US-Heimatmarkt die Anleger.

    Die UPS-Aktie verlor kurz nach Handelsbeginn an der Wall Street mehr als sieben Prozent, bevor sich das Minus auf rund fünf Prozent verringerte. Der erste Eindruck sei negativ, schrieb JPMorgan-Analyst Brian Ossenbeck und verwies auf das unerwartet schwache Geschäft in den USA. Hier halbierte sich der operative Gewinn in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr nahezu - bei einem leicht rückläufigen Umsatz.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Short
    282,08€
    Basispreis
    2,22
    Ask
    × 10,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    239,12€
    Basispreis
    2,19
    Ask
    × 10,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Konzernweit sank der bereinigte Gewinn je Aktie von 1,49 auf 1,07 Dollar je Aktie. Analysten hatten allerdings nur 1,03 Dollar erwartet. Unter dem Strich ging der Gewinn um über ein Viertel auf 864 Millionen Dollar zurück. Der Umsatz verringerte sich leicht auf 21,2 Milliarden Dollar (18,1 Mrd Euro).

    An der Börse wurde außerdem moniert, dass das UPS-Management die Jahresziele angesichts des starken ersten Quartals nicht anhob. Anleger sahen darin eine anhaltende Unsicherheit bei dem Paketdienst, der sein Zustellnetz momentan umkrempelt.

    Die UPS-Führung erwartet 2026 im Jahresvergleich einen Umsatzanstieg von 88,7 auf rund 89,7 Milliarden Dollar. Die bereinigte Gewinnmarge soll 9,6 Prozent betragen nach 9,8 Prozent im vergangenen Jahr.

    Der DHL-Kokurrent hat turbulente Monate hinter sich, nachdem die chaotische US-Handels- und -Zollpolitik im vergangenen Jahr immer wieder für Unruhe in der Branche gesorgt hatte und die Nachfrage nach Transport- und Logistik-Dienstleistungen für UPS schwer zu berechnen war. Zudem erhielten Tarifbeschäftigte Abfindungsangebote, die ebenfalls zunächst einmal viel Geld kosteten.

    Vor allem aber versucht der Versand-Riese bis zur Jahresmitte, die weniger profitablen Paketlieferungen zu verringern. Dies trifft besonders die Sendungsmengen des Online-Händlers Amazon . Dessen Pakete sind für UPS wenig rentabel und er reduzierte deshalb deren Volumen um etwa die Hälfte. Wegen des Rückgangs schloss der Konzern Dutzende Sortieranlagen oder legte sie zusammen. UPS teilte nun mit, in den ersten drei Monaten des Jahres 600 Millionen Dollar durch die Änderungen im Zustellnetz gespart zu haben./lew/stw/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 222,6 auf Tradegate (28. April 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +2,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,39 Bil..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 296,30USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 304,00USD was eine Bandbreite von +23,90 %/+36,97 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu United Parcel Service Registered (B) - 929198 - US9113121068

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über United Parcel Service Registered (B). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP UPS will im zweiten Quartal wieder zulegen - US-Geschäft enttäuscht Der Logistikkonzern UPS wähnt sich über dem Berg. Chefin Carol Tomé erwartet für das zweite Quartal eine Rückkehr zum Wachstum von Umsatz und operativem Gewinn, wie sie laut Mitteilung am Dienstag in Atlanta sagte. Das erste Quartal sei eine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     