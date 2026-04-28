Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 28.04.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.04.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Qiagen
Tagesperformance: -9,50 %
Tagesperformance: -9,50 %
Platz 1
Performance 1M: -14,78 %
Performance 1M: -14,78 %
Zalando
Tagesperformance: -3,26 %
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 2
Performance 1M: +9,09 %
Performance 1M: +9,09 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -3,24 %
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 3
Performance 1M: +25,37 %
Performance 1M: +25,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetONLINE-Forum: Siemens Energy wird gemischt bewertet. Kurzfristig Gewinnmitnahmen und Volatilität; langfristig halten Investoren oder erhöhen Aufstockungen. Fundamentale Signale positiv: Prognose angehoben, Gamesa-Profitabilität und Kostenreduktion relevant; Debatte über GE Vernova. Ziel ~200 € bis Weihnachten bei stabiler Kostenlage. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist volatil; konkreter Prozentsatz fehlt.
Bayer
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 4
Performance 1M: -5,14 %
Performance 1M: -5,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum ist Bayer aktuell gemischt bewertet: Analystenstimmen bleiben überwiegend positiv (UBS Buy 52 €, Barclays 48 € Overweight, JPMorgan Overweight 50 €) und der Wochenchart wirkt solide. Risiken: Urteil des Supreme Court bleibt offen, mögliche Schadenszahlungen; Dividende unklar, Fokus auf Margen und Schuldenabbau. Kursentwicklung der letzten 14 Tage gemischt.
Commerzbank
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 5
Performance 1M: +14,45 %
Performance 1M: +14,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Im wallstreetONLINE-Forum zu Commerzbank herrscht gemischtes, überwiegend sachliches Anleger-Sentiment: Übernahmekritik gegenüber UniCredit/Orcel, Sorge um Kursbewertung und Fusionserfolg; Kursdruck durch negative Headlines diskutierbar, einige hoffen auf fairen Preis und 40 EUR als Ziel; Bafin-Verlautbarungen zu Werbung erhöhen Transparenz. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht genannt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,03 %
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 6
Performance 1M: +45,19 %
Performance 1M: +45,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreetonline-Forum: Der Ton ist überwiegend bullisch. Die Aktie zog zuletzt bis ca. 54,01 EUR (Aufwärtsimpuls, hohes Volumen) nach einer Gap-Bewegung. Kurzfristige Ziele: 55,97–57,37 EUR; 60,68–61,91 EUR. Support: 47,52–49,56 EUR. Forward-KGV 15–18, PEG ca. 1,0–1,3; Analysten-Konsens: Buy/Overweight. Mittelfristig leicht unterbewertet; langfristig starkes Wachstumspotenzial, zyklisch bedingt.
Henkel VZ
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 7
Performance 1M: -6,59 %
Performance 1M: -6,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Henkel VZ
wallstreetONLINE-Forum: Gemischter Anleger-Sentiment zu Henkel VZ. Dividendenabschlag heute und drei Jahrestiefs deuten auf Belastung; Kurs um 62,40 EUR (Beitrag 1). Dividendenerhöhung beschlossen; HV beschloss Umstrukturierung in Deutschland (Adhesive Technologies/Consumer Brands) zur Steigerung von Agilität und Wachstumsagenda. 14-Tage-Change aus Posts nicht eindeutig.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 41,24%
|PUT: 58,76%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -17,53 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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