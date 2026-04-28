Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.04.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.04.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Qiagen
Tagesperformance: -9,59 %
Tagesperformance: -9,59 %
Platz 1
Performance 1M: -14,94 %
Performance 1M: -14,94 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +3,95 %
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 2
Performance 1M: +9,53 %
Performance 1M: +9,53 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -3,47 %
Tagesperformance: -3,47 %
Platz 3
Performance 1M: +31,25 %
Performance 1M: +31,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Der aktuelle Anleger-Sentiment zu Siltronic ist gemischt: KI-basiertes Nachfragewachstum treibt 300mm-Wafer, Memory-Absatz bleibt wichtig; 2026 erwartet der Vorstand Gegenwind und EBIT deutlich negativ, doch möglicherweise Wende ab Q3/2026. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: von ca. 30€ Tief auf rund 60€ Erholung; Kaufzone unter 60€. Short-Positionen ca. 6%. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Jenoptik
Tagesperformance: -2,85 %
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 4
Performance 1M: +22,49 %
Performance 1M: +22,49 %
Evotec
Tagesperformance: -2,60 %
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 5
Performance 1M: +24,28 %
Performance 1M: +24,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Im wallstreetONLINE-Forum zu Evotec ist das Anleger-Sentiment gemischt. Positive Punkte: Sandoz-Deal, KI-Potenzial, starke Bilanz und Cash. Kritisch bleiben Führung/Strategie, vergangene Q1-Ergebnisse, Skepsis gegenüber dem CEO. IPO-/aktivistische Investoren-Szenarien werden diskutiert. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: Die Angabe fehlt im Text.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,44 %
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 6
Performance 1M: +45,19 %
Performance 1M: +45,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreetonline-Forum: Der Ton ist überwiegend bullisch. Die Aktie zog zuletzt bis ca. 54,01 EUR (Aufwärtsimpuls, hohes Volumen) nach einer Gap-Bewegung. Kurzfristige Ziele: 55,97–57,37 EUR; 60,68–61,91 EUR. Support: 47,52–49,56 EUR. Forward-KGV 15–18, PEG ca. 1,0–1,3; Analysten-Konsens: Buy/Overweight. Mittelfristig leicht unterbewertet; langfristig starkes Wachstumspotenzial, zyklisch bedingt.
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,38 %
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 7
Performance 1M: +6,76 %
Performance 1M: +6,76 %
AIXTRON
Tagesperformance: -2,20 %
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 8
Performance 1M: +32,77 %
Performance 1M: +32,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich Aixtron-Sentiment gemischt. Fundamentale Impulse wirken positiv (Beitrag 1) wegen KI-Maschinen-Production. Technisch volatil; nach dem starken Anstieg wird eine Korrektur oder Luft raus erwartet (Beitrag 3,12). Kursziele um 35–40 €; andere warnen vor Überbewertung (Beitrag 10) oder empfehlen Geduld (Beitrag 4). Gewinnmitnahmen sichtbar (Beitrag 8). Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret genannt.
Nemetschek
Tagesperformance: -2,03 %
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 9
Performance 1M: +4,44 %
Performance 1M: +4,44 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte