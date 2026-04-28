Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 28.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.04.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Air Liquide
Tagesperformance: -4,97 %
Platz 1
Performance 1M: +10,16 %
ASML Holding
Tagesperformance: -3,92 %
Platz 2
Performance 1M: +8,35 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -3,71 %
Platz 3
Performance 1M: +25,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetONLINE-Forum: Siemens Energy wird gemischt bewertet. Kurzfristig Gewinnmitnahmen und Volatilität; langfristig halten Investoren oder erhöhen Aufstockungen. Fundamentale Signale positiv: Prognose angehoben, Gamesa-Profitabilität und Kostenreduktion relevant; Debatte über GE Vernova. Ziel ~200 € bis Weihnachten bei stabiler Kostenlage. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist volatil; konkreter Prozentsatz fehlt.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 4
Performance 1M: +2,00 %
TotalEnergies
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 5
Performance 1M: -2,36 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 6
Performance 1M: +45,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreetonline-Forum: Der Ton ist überwiegend bullisch. Die Aktie zog zuletzt bis ca. 54,01 EUR (Aufwärtsimpuls, hohes Volumen) nach einer Gap-Bewegung. Kurzfristige Ziele: 55,97–57,37 EUR; 60,68–61,91 EUR. Support: 47,52–49,56 EUR. Forward-KGV 15–18, PEG ca. 1,0–1,3; Analysten-Konsens: Buy/Overweight. Mittelfristig leicht unterbewertet; langfristig starkes Wachstumspotenzial, zyklisch bedingt.
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 7
Performance 1M: -5,79 %
Bayer
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 8
Performance 1M: -5,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum ist Bayer aktuell gemischt bewertet: Analystenstimmen bleiben überwiegend positiv (UBS Buy 52 €, Barclays 48 € Overweight, JPMorgan Overweight 50 €) und der Wochenchart wirkt solide. Risiken: Urteil des Supreme Court bleibt offen, mögliche Schadenszahlungen; Dividende unklar, Fokus auf Margen und Schuldenabbau. Kursentwicklung der letzten 14 Tage gemischt.
ENI
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 9
Performance 1M: -3,67 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 10
Performance 1M: -1,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Rheinmetall. Fundamentaler Treiber bleibt der IdZ-ES-Vertrag (~1,3 Mrd EUR, Laufzeit bis 2030) mit weiteren Abrufen. Einige sehen damit eine Trendwende, andere warnen vor Hype bzw. Sell-on-good-news. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: Erholung, aber Skepsis, ob der Aufwärtstrend nachhaltig ist. Forum: wallstreetONLINE-Forum.
