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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank hebt Südzucker auf 'Halten' - Fairer Wert 11,85 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank stuft Südzucker von Verkaufen auf Halten
    • Fairer Wert erhöht von 11,50 auf 11,85 Euro laut Studie
    • Analyst erhöht Schätzungen für Zuckerproduzenten
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt Südzucker auf 'Halten' - Fairer Wert 11,85 Euro
    Foto: Dennis Möbus - Südzucker AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Südzucker nach den am Montag vorgelegten Geschäftsjahreszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 11,50 auf 11,85 Euro angehoben. Analyst Axel Herlinghaus begründete den höheren fairen Wert mit erhöhten Schätzungen für den Zuckerproduzenten. Das Anlageurteil laute daher nun "Halten", hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie

    Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 11,42 auf Tradegate (28. April 2026, 16:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um -0,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,34 Mrd..

    Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -3,85 %/-21,33 % bedeutet.


    Rating: Halten
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 11,85 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,85, was eine Steigerung von +3,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Suedzucker - 729700 - DE0007297004

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Leerverkäufe (Covalis) und deren Einfluss auf die Südzucker-Aktie, Kursziele/Analysten (Erwähnungen von ~8–20 EUR, Risikohinweis bis ~10,5 EUR), fundamentale Treiber wie Zuckerpreise, Ethanol/Biofuel‑Konversion, El‑Niño‑Risiken, Lagerbestände sowie EU-/Mercosur‑Einflüsse auf Bewertung und Volatilität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Suedzucker eingestellt.

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