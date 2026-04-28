DZ Bank hebt Südzucker auf 'Halten' - Fairer Wert 11,85 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 11,42 auf Tradegate (28. April 2026, 16:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um -0,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,36 %.

Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,34 Mrd..

Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -3,85 %/-21,33 % bedeutet.