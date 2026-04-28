ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt Südzucker auf 'Halten' - Fairer Wert 11,85 Euro
- DZ Bank stuft Südzucker von Verkaufen auf Halten
- Fairer Wert erhöht von 11,50 auf 11,85 Euro laut Studie
- Analyst erhöht Schätzungen für Zuckerproduzenten
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Südzucker nach den am Montag vorgelegten Geschäftsjahreszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 11,50 auf 11,85 Euro angehoben. Analyst Axel Herlinghaus begründete den höheren fairen Wert mit erhöhten Schätzungen für den Zuckerproduzenten. Das Anlageurteil laute daher nun "Halten", hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 11,42 auf Tradegate (28. April 2026, 16:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um -0,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,34 Mrd..
Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -3,85 %/-21,33 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 11,85 Euro
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Community Beiträge zu Suedzucker - 729700 - DE0007297004
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Heute K+S Aktie, morgen Südzucker.........
Wenn Brasilien mehr Ethanol produziert, dann geht die Zuckermenge am Markt zurück. Geringeres Angebot führt zu höheren Preisen. Ein höherer Zuckerpreisvist gut für SZ
Der Zuckerfuture ist in einem normalen Contango - Leicht steigende Kontraktpreise je ferner in der Zukunft.
Übersicht mit KI
Der ICE-Zuckerpreis (Sugar No. 11) notierte Ende März 2026 bei etwa
15,50 bis 16,00 US-Cent pro Pfund (USd/Lbs). Nach einem Rückgang im Vormonat liegt der Preis aktuell niedriger, wobei die Prognosen für die kommenden zwölf Monate von einer leichten Abschwächung auf ca. 14,43 USd/Lbs ausgehen. Weißzucker (ICE No. 5) wird in USD/Tonne gehandelt.