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    ROUNDUP

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    General Motors hebt Ergebnisausblick - Weniger Zollkosten veranschlagt

    Für Sie zusammengefasst
    • Operatives Ergebnis 13,5–15,5 Mrd USD dank Urteil
    • Gewinn je Aktie 10,62–12,62 USD wegen 1 Mrd Kosten
    • Q1 Nettogewinn 2,6 Mrd USD, bereinigtes Ebit 4,3 Mrd
    ROUNDUP - General Motors hebt Ergebnisausblick - Weniger Zollkosten veranschlagt
    Foto: Uli Deck - dpa

    DETROIT (dpa-AFX) - Der US-Autoriese General Motors (GM) erwartet dank eines Gerichtsurteils zu den US-Einfuhrzöllen dieses Jahr mehr Gewinn als bisher. Vor Zinsen und Steuern sowie Sonderposten dürfte der operative Gewinn nun bei 13,5 bis 15,5 Milliarden US-Dollar liegen, wie der Konzern am Dienstag in Detroit mitteilte. Das sind am oberen und unteren Ende der Spanne eine halbe Milliarde mehr als bisher. Unter dem Strich wird es aber voraussichtlich weniger Gewinn geben: Je Aktie sind nun noch 10,62 bis 12,62 Dollar avisiert statt 11 bis 13 Dollar. Das liegt an Sonderkosten von rund einer Milliarde Dollar, die im Wesentlichen für die zurechtgestutzte Elektroauto-Strategie anfielen.

    Im ersten Quartal ließ das den Nettogewinn um knapp sechs Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar sinken, obwohl das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um ein gutes Fünftel auf 4,3 Milliarden Dollar anzog. Der Umsatz ging um knapp ein Prozent auf 43,6 Milliarden Dollar zurück.

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    Nach einem deutlichen Kursplus im vorbörslichen Handel verlor die GM-Aktie im frühen US-Geschäft 2,5 Prozent./men/lew/jha/he

    General Motors

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    ISIN:US37045V1008WKN:A1C9CM
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur General Motors Aktie

    Die General Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 65,04 auf Tradegate (28. April 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der General Motors Aktie um -5,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von General Motors bezifferte sich zuletzt auf 58,80 Mrd..

    General Motors zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9600 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,00US-Dollar.






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