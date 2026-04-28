Bahnbranche will Gremium für bessere Fahrgastinfos gründen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bahnbranche will sich mit Blick auf bessere Fahrgastinformationen enger untereinander abstimmen. Mehrere Verbände und die Deutsche Bahn haben sich auf einer Konferenz auf die Gründung eines entsprechenden Gremiums verständigt, das Fragen rund um Daten, Standards und Prozesse der Fahrgastinformationen koordinieren soll. Beteiligt sind neben der Bahn der Bundesverband Schienennahverkehr und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen.

Langsame Verspätungsinformationen oder kurzfristige Gleiswechsel: Digitale Fahrgastinformationen sind in vielen Fällen unzureichend und oft ein Ärgernis für die Fahrgäste. Bahnchefin Evelyn Palla hat noch für dieses Jahr ein Sofortprogramm angekündigt, mit dem sich die Situation bessern soll.