Milliarden-Deal gestoppt: China sendet klares Signal an Silicon Valley

"Nach dem 'Manusgate'-Skandal ist den Gründern wohl klar geworden: Wer in China anfängt, bleibt auch in China", sagte Duncan Clark gegenüber CNBC. Er bezeichnete den Schritt als "drastische Entwicklung", die über erwartete Szenarien hinausgehe.

Die chinesische Regierung hat den geplanten Zwei-Milliarden-Dollar-Deal des US-Techkonzerns Meta zur Übernahme des KI-Start-ups Manus gestoppt. Analysten werten die Entscheidung als deutliches Signal an Gründer und Investoren im globalen Technologie-Wettbewerb, wie CNBC berichtet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Warnsignal für Investoren und Gründer

Die Entscheidung kommt zu einem politisch sensiblen Zeitpunkt. Sie fiel vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse und wenige Wochen vor einem geplanten Besuch von US-Präsident Donald Trump in Peking.

Für Investoren hat der Fall weitreichende Folgen. "Für chinesische KI-Start-ups und US-Investoren lautet die Erkenntnis, dass eine Gründung in Singapur allein ein Geschäft nicht vor dem Einfluss der chinesischen Regulierungsbehörden schützt", erklärte Chris Pereira. Zugleich entstehe eine neue Wettbewerbsfront: "Talent selbst."

Streitpunkt Daten, Technologie und Köpfe

Manus hatte seinen Sitz nach Singapur verlegt, bevor Meta im Dezember die Übernahme ankündigte. Solche Konstruktionen – oft als "Singapore Washing" bezeichnet – sollen die Abhängigkeit von China reduzieren.

Doch genau hier setzt Peking an. "Mehr noch als die Modelle und KI-Agenten bereitet China Sorge, ob strategisch sensible Technologien aus China – und die dahinter stehenden Daten und Fachkräfte – durch Unternehmensumstrukturierungen in Singapur effektiv ins Ausland transferiert werden", sagte Winston Ma CNBC.

Besonders komplex sei die Rückabwicklung: "Der komplexeste Aspekt dieser Geschäftsabwicklung in der digitalen Welt ist die Datenrückführung", so Ma.

Meta zwischen den Fronten

Meta betonte, die Transaktion habe "vollständig den geltenden Rechtsvorschriften entsprochen" und man erwarte eine Lösung. Gleichzeitig ist der direkte Einfluss Chinas auf Meta begrenzt. "Tatsächlich hat China keinerlei Einfluss auf Meta", sagte Gary Dvorchak.

Doch indirekt bleibt Druck möglich. Sollte China Manus’ Geschäft behindern, könnte das Start-up für Meta "praktisch wertlos" werden.

Nationales Interesse im Fokus

Erstmals nutzt China offenbar seine verschärften Investitionskontrollen aus dem Jahr 2020. Entscheidend sei nicht der Firmensitz, sondern "das Ausmaß seiner technologischen, personellen und datentechnischen Verbindungen zu China", schrieb die staatliche chinesische Boulevardzeitung Global Times.

Der Schritt passt in eine größere Strategie. Nach Erfolgen heimischer KI-Firmen wie DeepSeek will Peking verhindern, dass Know-how in die USA abwandert.

"[China will] nicht zulassen, dass Personen oder Unternehmen die Regeln beugen oder umgehen", sagte Clark und verwies auf frühere Fälle wie den gestoppten Börsengang von Ant Group oder den Rückzug von Didi aus den USA.

Droht eine Spaltung der KI-Welt?

Der Fall Manus könnte weitreichende Folgen haben. "Der Fall Manus könnte das KI-Ökosystem zwischen China und den USA weiter spalten", warnte Dan Wang. Gleichzeitig könnte er internationale Talente davon abhalten, nach China zurückzukehren.

Damit wird der Wettbewerb um künstliche Intelligenz endgültig zu einem geopolitischen Machtkampf – mit Daten, Kapital und Talenten als zentralen Ressourcen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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