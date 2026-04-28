Centene Aktie bestätigt den positiven Trend - 28.04.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,57 % konnte die Centene Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Centene Aktie. Nach einem Plus von +4,47 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 39,73€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Centene ist ein US-Krankenversicherer mit Fokus auf staatlich geförderte Programme (Medicaid, Medicare, ACA-Pläne). Hauptleistungen: Managed Care, Spezialprogramme für chronisch Kranke, Apotheken- und Verhaltensgesundheitsservices. Starke Position im Medicaid-Segment. Wichtige Wettbewerber: UnitedHealth, CVS/Aetna, Elevance, Molina. USP: hohe Medicaid-Expertise, starke Präsenz in einkommensschwachen Versichertengruppen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Centene investiert war, konnte einen Gewinn von +15,48 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +22,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +43,25 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Centene eine positive Entwicklung von +6,50 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,71 % geändert.

Centene Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +22,32 % 1 Monat +43,25 % 3 Monate +15,48 % 1 Jahr -26,15 %

Informationen zur Centene Aktie

Stand: 28.04.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 492 Mio. Centene Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,09 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Centene

CVS Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,02 %. Humana notiert im Plus, mit +2,09 %. Unitedhealth Group notiert im Plus, mit +2,51 %.

Centene Aktie jetzt kaufen?

Ob die Centene Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Centene Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.