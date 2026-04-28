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    Besonders beachtet!

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    Centene Aktie bestätigt den positiven Trend - 28.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Centene Aktie bisher um +6,57 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Centene Aktie.

    Besonders beachtet! - Centene Aktie bestätigt den positiven Trend - 28.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Centene ist ein US-Krankenversicherer mit Fokus auf staatlich geförderte Programme (Medicaid, Medicare, ACA-Pläne). Hauptleistungen: Managed Care, Spezialprogramme für chronisch Kranke, Apotheken- und Verhaltensgesundheitsservices. Starke Position im Medicaid-Segment. Wichtige Wettbewerber: UnitedHealth, CVS/Aetna, Elevance, Molina. USP: hohe Medicaid-Expertise, starke Präsenz in einkommensschwachen Versichertengruppen.

    Centene Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 28.04.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,57 % konnte die Centene Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Centene Aktie. Nach einem Plus von +4,47 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 39,73. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Centene investiert war, konnte einen Gewinn von +15,48 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +22,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +43,25 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Centene eine positive Entwicklung von +6,50 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,71 % geändert.

    Centene Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +22,32 %
    1 Monat +43,25 %
    3 Monate +15,48 %
    1 Jahr -26,15 %
    Stand: 28.04.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Centene Aktie

    Es gibt 492 Mio. Centene Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,09 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 28.04. - US Tech 100 schwach -0,86 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Centene

    CVS Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,02 %. Humana notiert im Plus, mit +2,09 %. Unitedhealth Group notiert im Plus, mit +2,51 %.

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    Ob die Centene Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Centene Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Centene

    +7,73 %
    +22,29 %
    +44,04 %
    +17,65 %
    -24,42 %
    -39,37 %
    -24,36 %
    +36,38 %
    +309,50 %
    ISIN:US15135B1017WKN:766458
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    Markt Bote
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