DFL kann sich 100 Millionen Euro von adidas leihen

Vereinbart ist zudem, dass adidas bis mindestens 2034 den offiziellen Spielball des deutschen Profifußballs stellt. Der ursprünglich ab der Saison 2026/27 bis 2029/30 geschlossene Vertrag wird vorzeitig um vier Jahre verlängert, heißt es in einer Mitteilung.

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) kann sich von Adidas bis zu 100 Millionen Euro leihen. Der Sportartikelhersteller stellt dem Ligaverband dafür einen entsprechenden Darlehensrahmen zur Verfügung. Eine Vereinbarung darüber hat das Präsidium nach DFL-Angaben einstimmig verabschiedet. Damit das Geld fließen kann, muss die Mitgliederversammlung zustimmen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Wird das Darlehen in Anspruch genommen, soll das Geld für Maßnahmen der Medienvermarktung genutzt werden. Zuvor war mehrfach das Vorhaben gescheitert, über einen Investorenprozess Geld einzunehmen - vor allem am Widerstand der Fans. Das Geld von adidas würde nicht an die einzelnen Clubs gehen.

Für die Rückzahlung des Darlehens können die Einnahmen aus der Lizenzierung des Spielballs verrechnet werden. "Das Finanzierungsmodell bietet in gesamtwirtschaftlich dynamischen Zeiten eine wichtige Option, in das Wachstum der Bundesligen zu investieren", sagte Ligapräsident Hans-Joachim Watzke. Bjørn Gulden, CEO der adidas AG, bezeichnete die Vereinbarung als "neue Dimension"./mrs/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 137,4 auf Tradegate (28. April 2026, 17:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -5,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,22 %. Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 24,73 Mrd.. adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0600 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 224,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der adidas Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von +38,08 %/+85,32 % bedeutet.



