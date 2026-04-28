Demo auf Brennerautobahn führt Ende Mai zu Totalsperre

INNSBRUCK (dpa-AFX) - Eine Demonstration auf der Brennerautobahn dürfte am 30. Mai zu langen Staus auf der wichtigen Verbindung von Deutschland nach Italien führen. Die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck untersagte die beantragte Totalsperre im dritten Anlauf nun nicht mehr, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA meldete. Der Bürgermeister der Tiroler Gemeinde Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, hatte demnach als Privatperson eine Demonstration auf der Brennerautobahn (A13) vor allem wegen der überbordenden Verkehrsbelastung beantragt.

Aufgrund der Versammlung wird am 30. Mai von 11.00 bis 19.00 Uhr eine Totalsperre der Autobahn sowie der Brennerstraße (B182) und der Ellbögener Straße (L38) eingerichtet. Die Sperre werde zwischen der Mautstelle Schönberg und Brenner in beide Fahrtrichtungen gelten, berichtete die APA.