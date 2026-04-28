🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    dpa-AFX Überblick

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    KONJUNKTUR vom 28.04.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • VAE verlassen Opec/Opec+ zum 1. Mai wegen Hormus
    • OECD warnt vor Exportbeschränkungen für Rohstoffe
    • Eurogruppen-Chef warnt vor Energiekrise durch Hormus
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 28.04.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: Siarhei - 356130783

    ROUNDUP 3: Vereinigte Arabische Emirate treten aus Opec aus

    ABU DHABI - Es ist ein Schlag für den wichtigsten Öl-Verbund: Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) treten mit Wirkung zum 1. Mai aus der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und dem Bündnis Opec+ aus. Hintergrund sei eine gründliche Abwägung auch mit Blick auf die andauernden "Störungen im Persischen Golf und der Straße von Hormus", heißt es in einer Erklärung der staatlichen Nachrichtenagentur WAM.

    USA: Verbrauchervertrauen verbessert sich unerwartet

    WASHINGTON - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im April unerwartet verbessert. Der Konsumindikator sei um 0,6 Punkte auf 92,8 Zähler gestiegen, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag mit. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 89,0 Punkte gerechnet. Der Wert für den Vormonat wurde von 91,8 auf 92,2 Punkte nach oben revidiert.

    ROUNDUP 2: Gesundheits-Sparpaket soll kommen - Zuckerabgabe in Sicht

    BERLIN - Eine Zuckerabgabe auf Limonaden und Colas, keine Abstriche beim Krankengeld, umstrittene Umstellungen beim Bundeszuschuss: Bei den Plänen der schwarz-roten Koalition für Entlastungen der gesetzlichen Krankenkassen und stabile Beiträge kommen noch mehrere Änderungen in Sicht.

    OECD warnt vor Engpässen bei kritischen Rohstoffen

    PARIS - Die Industriestaatenorganisation OECD beklagt wachsende Exportbeschränkungen für kritische Rohstoffe, was Lieferketten weltweit unter Druck setzt. Mehrere Mineralien, die in der Digital-Technologie und für erneuerbare Energien eine entscheidende Rolle spielten, seien in hohem Maße von Exportbeschränkungen betroffen, deren Zahl stetig zunehme, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris mit. Die Zahl der Länder, die solche Beschränkungen einführten, habe zugenommen, insbesondere in Afrika und Asien.

    ROUNDUP 2/Rubio: Blockade von Hormus wie 'wirtschaftliche Atomwaffe'

    WASHINGTON/TEHERAN - Der Iran setzt die Blockade der strategisch wichtigen Straße von Hormus nach Einschätzung von US-Außenminister Marco Rubio gezielt als Waffe mit größtmöglicher Wirkung ein. "Die Straße von Hormus ist im Grunde eine wirtschaftliche Atomwaffe, die sie versuchen, gegen die Welt einzusetzen - und sie geben damit an", sagte Rubio in einem Interview des TV-Senders Fox News.

    EU-Haushalt: Parlament geht auf Konfrontationskurs zu Berlin

    STRASSBURG - Das Europäische Parlament geht in den Verhandlungen über den nächsten langfristigen EU-Haushalt auf Konfrontationskurs zu Nettozahlerstaaten wie Deutschland. Die Abgeordneten sprachen sich in Straßburg mehrheitlich für einen Gemeinschaftshaushalt aus, der noch einmal zehn Prozent mehr Geld umfassen würde als von der EU-Kommission vorgeschlagen.

    Schuldenkrise im Globalen Süden verschärft sich durch Krieg

    AACHEN - Die Verschuldungssituation in vielen Ländern des Globalen Südens spitzt sich dramatisch zu. Laut dem sogenannten Schuldenreport 2026 des Bündnisses erlassjahr.de und des Hilfswerks Misereor mit Sitz in Aachen leiden aktuell 44 Staaten unter einer sehr hohen Auslandsschuldenlast. Weitere 25 Staaten gelten als hoch belastet, während für 15 weitere ein latentes Risiko besteht. Der Iran-Krieg habe die Lage verschärft.

    IAB sieht schwächsten Beschäftigungsausblick seit Corona

    BERLIN - Arbeitsmarktforscher blicken so pessimistisch auf die Beschäftigungsaussichten in Deutschland wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr. "Die Dauerkrise in der Industrie und der Ölpreisschock drücken auf die Beschäftigung", sagte der Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Enzo Weber.

    EZB: Inflationserwartungen der Verbraucher steigen im März deutlich

    FRANKFURT - Angesichts der Auswirkungen des Iran-Kriegs sind in der Eurozone die Inflationserwartungen der Verbraucher im März erheblich gestiegen. Vor allem die Erwartungen auf kurze Sicht legten stark zu. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten die Konsumenten auf Sicht von 12 Monaten eine Preissteigerung um 4,0 Prozent, wie die EZB am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Zuletzt hatten die befragten Verbraucher noch eine Inflation von 2,5 Prozent prognostiziert. Volkswirte waren für den Monat März lediglich von einem Anstieg auf 2,8 Prozent ausgegangen.

    Eurogruppen-Chef: Wegen Nahost droht größte Energiekrise

    ATHEN - Wegen der Lage im Nahen Osten droht der Welt nach Ansicht des Präsidenten der Eurogruppe, Kyriakos Pierrakakis, eine historische Notlage. "Wenn die Straße von Hormus nicht rasch wieder vollständig geöffnet wird, hat diese Krise das Potenzial, die größte Energiekrise überhaupt zu werden", sagte Pierrakakis in Athen. Die Ausfälle bei Öl und Gas könnten größer sein als in früheren Krisen etwa in den 1970er Jahren oder nach Beginn des Ukraine-Kriegs.

    Japanische Notenbank verändert Zins nicht - Erhöhung im Juni wahrscheinlich

    TOKIO - Die japanische Notenbank hat den Leitzins erneut stabil gehalten. Er verharrt weiter auf 0,75 Prozent, wie die Notenbank am Dienstag in Tokio mitteilte. Dies war von Analysten im Schnitt so erwartet worden.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    dpa-AFX Überblick KONJUNKTUR vom 28.04.2026 - 17.00 Uhr ROUNDUP 3: Vereinigte Arabische Emirate treten aus Opec aus ABU DHABI - Es ist ein Schlag für den wichtigsten Öl-Verbund: Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) treten mit Wirkung zum 1. Mai aus der Organisation erdölexportierender Länder …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     