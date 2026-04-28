DZ BANK stuft BOEING CO auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Boeing nach Quartalszahlen von 270 auf 268 US-Dollar moderat gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Erholung des Flugzeugbauers habe sich im ersten Quartal fortgesetzt, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Rüstungsgeschäft entwickele sich sehr dynamisch./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 195,1EUR auf Tradegate (28. April 2026, 17:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Robert Czerwensky
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Robert Czerwensky
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte