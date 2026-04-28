DZ BANK stuft BOEING CO auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Boeing nach Quartalszahlen von 270 auf 268 US-Dollar moderat gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Erholung des Flugzeugbauers habe sich im ersten Quartal fortgesetzt, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Rüstungsgeschäft entwickele sich sehr dynamisch./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 195,1EUR auf Tradegate (28. April 2026, 17:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Robert Czerwensky

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

