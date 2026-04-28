UBS stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 510 US-Dollar belassen. Analyst Karl Keirstead verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf zum Wochenstart bekannt gegebene Änderungen in der Partnerschaft mit OpenAI. Dies sei die nunmehr dritte größere Änderung in den letzten 16 Monaten. "Die Vereinbarung ist offensichtlich flexibel", schrieb er. Als klaren Nutznießer der Neuerungen sieht Keirstead Amazon. Zum Software-Konzern Microsoft ergänzte er, dass dieser wohl mehr Zugeständnisse gemacht habe als Vorteile erzielt./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 02:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 02:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 364,1EUR auf Tradegate (28. April 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Karl Keirstead
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 510
Kursziel alt: 510
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Karl Keirstead
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 510
Kursziel alt: 510
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte