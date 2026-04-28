DZ BANK stuft NOVARTIS AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novartis nach vorgelegten Quartalszahlen von 127 auf 124 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Umsatzverluste durch Generika überwögen das Wachstum der Volumina des Pharmakonzerns, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 124,3EUR auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Elmar Kraus

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

