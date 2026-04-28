DZ BANK stuft NOVARTIS AG auf 'Halten'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novartis nach vorgelegten Quartalszahlen von 127 auf 124 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Umsatzverluste durch Generika überwögen das Wachstum der Volumina des Pharmakonzerns, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 124,3EUR auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Elmar Kraus
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elmar Kraus
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: CHF
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