Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 28.04.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.575,34USD pro Feinunze und notiert damit -2,24 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 72,85USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,51 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 104,13USD und verzeichnet ein Plus von +2,29 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 99,63USD und verzeichnet ein Plus von +3,11 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.461,00 USD -1,38 % Platin 1.953,50 USD -2,20 % Kupfer London Rolling 13.022,26 USD -1,62 % Aluminium 3.582,89 PKT -0,60 % Erdgas 2,711 USD -0,58 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -3,51 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 28.04.26, 17:29 Uhr.