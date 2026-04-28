    Termine am 29. April 2026

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 29. April

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen
    07:00 CHE: Sandoz, Q1-Umsatz
    07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Mercedes-Benz, Q1-Zahlen (8.00 Analystenkonferenz, 9.15 Pk) 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Deutsche-Bank-Tochter DWS, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen (10.00 Call)
    07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Fuchs, Q1-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz) 07:00 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen
    07:00 NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen
    07:00 SWE: Volvo Cars, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Baader, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Nagarro, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen (10.00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 DEU: Symrise, Q1-Umsatz
    07:30 AUT: Andritz, Q1-Zahlen
    07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen
    07:30 NOR: Storebrand, Q1-Zahlen
    07:30 KOR: LG Electronics, Q1-Zahlen
    08:00 DNK: Carlsberg, Q1-Umsatz
    08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen
    08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Zahlen
    08:00 GBR: Haleon, Q1-Umsatz
    08:00 GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen
    08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen
    08:00 GBR: GSK, Q1-Zahlen
    08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen
    08:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen
    08:30 ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen
    08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen
    10:00 DEU: BayernLB, Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk) 10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung
    11:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Hauptversammlung
    12:00 GBR: Anglo American, Hauptversammlung
    12:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q1-Zahlen
    12:00 USA: Biogen, Q1-Zahlen
    12:45 USA: AbbVie, Q1-Zahlen
    13:00 DEU: Birkenstock, Hauptversammlung
    13:00 USA: General Dynamics, Q1-Zahlen
    13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen
    14:00 FRA: Sanofi, Hauptversammlung
    14:30 USA: Coca-Cola, Hauptversammlung
    15:00 LUX: RTL, Hauptversammlung
    16:30 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung
    17:30 DEU: Porsche AG, Q1-Zahlen (18.00 Analysten- und Pressekonferenz) 17:45 FRA: Michelin, Q1-Umsatz
    18:15 NLD: Universal Music Group, Q1-Zahlen
    22:00 USA: Qualcomm, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Align Technology, Q1-Zahlen
    22:00 USA: Alphabet, Q1-Zahlen
    22:00 USA: Meta, Q1-Zahlen
    22:00 USA: Microsoft, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Amazon, Q1-Zahlen
    22:05 USA: Ford Motor Co, Q1-Zahlen
    22:05 USA: Mattel, Q1-Zahlen
    22:05 USA: Ebay, Q1-Zahlen
    22:15 USA: Allstate, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Nagarro, Geschäftsbericht
    DEU: Einhell, Jahreszahlen
    FIN: Konecranes Oyj, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Arbeitskosten im EU-Vergleich, Jahr 2025
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 4/26 10:00 EUR: Geldmenge M3
    10:00 ITA: Produzentenvertrauen 4/26
    11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 4/26
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 4/26
    14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/26
    14:30 USA: Baubeginne 3/26
    14:30 USA: Handelsbilanz 3/26
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

    SONSTIGE TERMINE
    ---

    HINWEIS
    JPN: Feiertag, Börse geschlossen
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
