BYD-Gewinn halbiert: Chinas Elektro-Primus kämpft auf zwei Fronten

BYDs Gewinn ist im ersten Quartal um mehr als die Hälfte eingebrochen, der schlimmste Einbruch seit fast fünf Jahren. Wie der weltgrößte E-Autobauer die Krise überstehen will.

Der weltgrößte Elektroautobauer kämpft mit einem historischen Einbruch: Der Nettogewinn von BYD ist im ersten Quartal 2025 um mehr als die Hälfte eingebrochen – der stärkste Rückgang seit fast fünf Jahren. Nur knapp über vier Milliarden Yuan verblieben unterm Strich, während der Umsatz um fast zwölf Prozent auf rund 150 Milliarden Yuan sank – bereits das dritte Quartal in Folge mit rückläufigen Erlösen. Auslöser: schwächelnde Inlandsnachfrage und ein Preiskampf, der selbst günstige Fahrzeugsegmente erfasst hat. Das dürfte auch die in Hong Kong notierte Aktie von BYD am Mittwoch empfindlich treffen. wO-Aktienexperte Markus Weingran rät Anlegern noch zum Abwarten. "Neben auftauchenden Prestige-Problemen in Ungarn, kann BYD weiterhin nicht mit seinen Zahlen überzeugen. Daher suchen die Chinesen ihr Glück außerhalb der Volksrepublik", so Weingran. "Hier müssen sie aber erst noch beweisen, dass die Autos auch den Nerv der Kunden treffen. Die Zahlen ziehen zwar stark an, dass aber auf einem noch sehr niedrigen Niveau. Ein Einstieg in die Aktie drängt sich nicht auf. Halten und bei rund 10 Euro absichern, wäre meine Empfehlung."