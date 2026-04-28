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    BYD im Gewinneinbruch

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    BYD-Gewinn halbiert: Chinas Elektro-Primus kämpft auf zwei Fronten

    BYDs Gewinn ist im ersten Quartal um mehr als die Hälfte eingebrochen, der schlimmste Einbruch seit fast fünf Jahren. Wie der weltgrößte E-Autobauer die Krise überstehen will.

    BYD im Gewinneinbruch - BYD-Gewinn halbiert: Chinas Elektro-Primus kämpft auf zwei Fronten
    Foto: Pradeep Gaur - picture alliance / ZUMAPRESS.com |

    Der weltgrößte Elektroautobauer kämpft mit einem historischen Einbruch: Der Nettogewinn von BYD ist im ersten Quartal 2025 um mehr als die Hälfte eingebrochen – der stärkste Rückgang seit fast fünf Jahren. Nur knapp über vier Milliarden Yuan verblieben unterm Strich, während der Umsatz um fast zwölf Prozent auf rund 150 Milliarden Yuan sank – bereits das dritte Quartal in Folge mit rückläufigen Erlösen. Auslöser: schwächelnde Inlandsnachfrage und ein Preiskampf, der selbst günstige Fahrzeugsegmente erfasst hat.

    Das dürfte auch die in Hong Kong notierte Aktie von BYD am Mittwoch empfindlich treffen. wO-Aktienexperte Markus Weingran rät Anlegern noch zum Abwarten. "Neben auftauchenden Prestige-Problemen in Ungarn, kann BYD weiterhin nicht mit seinen Zahlen überzeugen. Daher suchen die Chinesen ihr Glück außerhalb der Volksrepublik", so Weingran. "Hier müssen sie aber erst noch beweisen, dass die Autos auch den Nerv der Kunden treffen. Die Zahlen ziehen zwar stark an, dass aber auf einem noch sehr niedrigen Niveau. Ein Einstieg in die Aktie drängt sich nicht auf. Halten und bei rund 10 Euro absichern, wäre meine Empfehlung."

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    Dabei war BYD zuletzt vor allem wegen seiner Stärke im Massenmarkt bekannt – Modelle unterhalb von 150.000 Yuan gelten als Kerngeschäft. Doch genau dort wächst der Druck: Konkurrenten wie Geely und Leapmotor intensivieren den Wettbewerb, während China staatliche Förderprogramme für E-Fahrzeuge und Plug-in-Hybride zurückgefahren hat. Die Absatzzahlen im Inland sanken im März den siebten Monat in Folge.

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    Eugene Hsiao, China-Stratege bei Macquarie Capital, sieht Erholung erst dann, wenn die Inlandsverkäufe im zweiten Quartal spürbar anziehen und sich im dritten Quartal stabilisieren – andernfalls droht weiterer Margendruck.

    Als Gegengewicht setzt BYD verstärkt auf Wachstum außerhalb Chinas. Für 2026 peilt der Konzern 1,5 Millionen Auslandsverkäufe an – ein Plus von mehr als 40 Prozent gegenüber 2025. Analysten von Morningstar erwarten für dieses Jahr ein Exportwachstum zwischen 25 und 30 Prozent. Doch ob der internationale Schwung die Heimatschwäche vollständig kompensieren kann, bleibt fraglich.

    Technologisch sucht BYD die Offensive: Ultraschnelles Laden soll Vorbehalte von Verbrenner-Fahrern abbauen. Auf der Pekinger Automesse startete der Konzern zudem den Vorverkauf eines neuen Luxus-SUV der Marke Datang – ein klares Zeichen, dass BYD im Premiumsegment europäischen Herstellern Paroli bieten will.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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