Gold X2 stößt in der Superion-Zone auf mehrere flache, hochgradige Abschnitte, darunter 6,10 m mit 10,4 g/t Au

VANCOUVER, B.C., 28. April 2026: Gold X2 Mining Inc. (TSXV: AUXX / OTCQB: GSHRF / FWB: DF8) („Gold X2“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/gold-x2-mining-updated-mineral-resou ... -) freut sich, die ersten Untersuchungsergebnisse aus seinen Bohrungen bekannt zu geben, die auf neue mineralisierte Scherzonen in der Superion-Zone im Rahmen des Moss-Gold-Projekts im Nordwesten von Ontario, Kanada (das „Moss-Gold-Projekt“), abzielen.

Michael Henrichsen, CEO von Gold X2, kommentierte: „Superion liefert weiterhin hochgradige, oberflächennahe Ergebnisse und unterstreicht das Potenzial, bedeutende Unzen innerhalb der bestehenden Tagebaumasse hinzuzufügen. Wir sind von der neuen hochgradigen Mineralisierung in Superion ermutigt, während wir daran arbeiten, Zonen für zukünftige wirtschaftliche Studien abzugrenzen.“

Highlights

- In der Superion-Zone wurden 17 weitere Bohrlöcher gebohrt, um zusätzliche hochgradige Scherzonen vom Superion-Typ innerhalb der aktuellen RPEEE-Tagebaugrenze sowie zwischen Superion und der QES-Kernscherzone zu definieren. Die Abschnitte umfassen:

o 9,0 m mit 5,18 g/t Au ab 122,0 m in MQD-26-348, einschließlich

 6,0 m mit 7,57 g/t Au ab 123,0 m

o 4,0 m mit 7,81 g/t Au ab 238,0 m in MQD-26-356

o 4,15 m mit 8,87 g/t Au (15,5 g/t Au ungeschnitten) ab 68,85 m in MQD-26-357

o 6,1 m mit 10,4 g/t Au (15,7 g/t Au ungeschnitten) ab 115,9 m in MQD-26-361, einschließlich

 2,05 m mit 30,0 g/t Au (45,5 g/t Au ungeschnitten) ab 117,95 m

- Zwei Bohrlöcher, MQD-26-356 und MQD-26-357, wurden im Rahmen des laufenden Infill-Bohrprogramms durch die Kernscherzonen der QES-Zone verlängert und durchschnitten breite, für die QES-Zone typische Mineralisierungszonen, darunter:

o 73,0 m mit 0,97 g/t Au ab 286,0 m in MQD-26-356, einschließlich

 15,0 m mit 2,90 g/t Au ab 312,0 m

o 102,2 m mit 0,75 g/t Au ab 238,4 m in MQD-26-357, einschließlich

 7,2 m mit 2,64 g/t Au ab 252,7 m und

 5,0 m mit 2,06 g/t Au ab 289,0 m

Technischer Überblick

Die Ergebnisse der Bohrungen in der Superion-Zone sind in den folgenden Abbildungen und Tabellen dargestellt. Abbildung 1 zeigt die Lageplan der in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöcher. Abbildung 2 zeigt einen typischen Querschnitt durch das Bohrloch MQD-26-357. Die Ergebnisse sind in den Tabellen 1 und 2 zusammengefasst, die bedeutende Abschnitte (Tabelle 1) und Bohrlochstandorte (Tabelle 2) enthalten.

Abbildung 1: Zeigt die Lage der Bohrlöcher über die Randscheren in der Superion-Zone

Abbildung 2: Zeigt einen typischen Querschnitt durch die Bohrung MQD-26-357 mit den gemeldeten Abschnitten im Verhältnis zum aktuellen Ressourcenblockmodell

Gold X2 hat die Bohrungen in der Superion-Zone wieder aufgenommen, um nach weiteren hochgradigen Scherzonen und QES-bezogenen Randscherzonen innerhalb der aktuellen RPEEE-Tagebaukante zu suchen. Diese zusätzlichen Scherzonen werden im aktuellen MRE derzeit als Abraum modelliert und bieten die Möglichkeit, die Mineralressource innerhalb des geplanten Tagebaus zu vergrößern. Wo es erforderlich war, um abgeleitete Blöcke auf angezeigte Blöcke hochzustufen, wurden die Bohrlöcher durch die zentralen QES-Scherzonen verlängert, um das laufende Infill-Bohrprogramm zu unterstützen.

Alle siebzehn Bohrlöcher durchdrangen die Deckschicht und durchschnitten den breiten, mehrphasigen Dioritkörper in der Superion-Zone, der näher am Kern der QES-Zone in Diorit und Granodiorit übergeht. Der Diorit ist größtenteils unverformt und weist eine mäßige bis starke Epidot-Chlorit-Alteration auf. Lokale, 5–10 m breite Serizit-Quarz- und stark silikifizierte Scherzonen, beide mit pyrithaltigen und chalcopyrithaltigen Quarz- und Quarz-Karbonat-Adern, durchschneiden den Diorit und beherbergen die Goldmineralisierung. Die Goldgehalte innerhalb der Scherensysteme variieren, wobei höhere Gehalte in stark silikifizierten Scherzonen zu finden sind. Orientierungsdaten dieser Scherzonen deuten darauf hin, dass sie in einem Winkel von 0 bis 30 Grad schräg zu den Kernscherzonen der QES-Zone verlaufen. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die Streichlänge der sekundären Scherzonen mit 30-Grad-Orientierung zu bestimmen.

Zwei Bohrlöcher – MQD-26-356 und MQD-26-357 – wurden verlängert, um durch die Kernzone QES zu verlaufen, die durch gescherten, mit Serizit-Hämatit-Siliziumdioxid alterierten Granodiorit gekennzeichnet ist, der in die südlichen dazitischen Vulkanite übergeht, die weitere Serizit-Siliziumdioxid-Randscheren beherbergen. Die Ergebnisse entsprechen den Erwartungen der geologischen und ressourcenbezogenen Modelle.

Abbildung 3: Bohrloch MQD-26-361: Starke, pyrit- und chalcopyrithaltige Quarzadern in einem mäßig gescherten, stark silikifizierten Gabbro-Diorit, die hochgradige Abschnitte von 6,1 m mit 10,4 g/t Au (15,7 g/t Au ungeschnitten) ab 115,9 m, einschließlich 2,05 m mit 30,0 g/t Au (45,5 g/t Au ungeschnitten) ab 117,95 m.

Tabelle 1: Bedeutende Abschnitte

BOHRLOCH-ID AB BIS LÄNGE (m) Tatsächliche Mächtigkeit (m) CUT GRADE (g/t Au) UNCUT GRADE (g/t Au) MQD-26-335 66,00 81,00 15,00 11,6 0,86 0,86 MQD-26-335 74,00 81,00 7,00 5,4 1,31 1,31 MQD-26-335 87,00 103,00 16,00 12,4 0,79 0,79 MQD-26-335 90,00 95,00 5,00 3,9 1,92 1,92 MQD-26-335 112,00 119,00 7,00 5,5 0,30 0,30 MQD-26-335 122,00 126,10 4,10 3,2 0,37 0,37 MQD-26-337 70,50 88,75 18,25 13,5 1,16 1,16 MQD-26-337 72,70 88,00 15,30 11,3 1,27 1,27 MQD-26-337 129,75 154,00 24,25 18,2 0,46 0,46 MQD-26-337 171,00 177,00 6,00 4,5 0,77 0,77 MQD-26-337 171,00 173,00 2,00 1,5 1,20 1,20 MQD-26-347 121,00 123,00 2,00 1,4 0,70 0,70 MQD-26-347 129,00 134,00 5,00 3,5 1,47 1,47 MQD-26-347 149,00 156,50 7,50 5,3 1,04 1,04 MQD-26-347 175,00 182,00 7,00 5,0 0,67 0,67 MQD-26-347 223,00 225,00 2,00 1,4 0,46 0,46 MQD-26-348 122,00 131,00 9,00 6,5 5,18 5,18 MQD-26-348 123,00 129,00 6,00 4,3 7,57 7,57 MQD-26-348 139,00 141,50 2,50 1,8 0,39 0,39 MQD-26-349 43,00 46,00 3,00 2,2 0,51 0,51 MQD-26-349 97,70 120,00 22,30 16,7 0,75 0,75 MQD-26-349 107,00 109,30 2,30 1,7 1,10 1,10 MQD-26-349 114,00 118,70 4,70 3,5 1,57 1,57 MQD-26-349 128,00 132,00 4,00 3,0 1,67 1,67 MQD-26-349 129,00 131,00 2,00 1,5 2,89 2,89 MQD-26-349 152,60 158,40 5,80 4,4 0,89 0,89 MQD-26-349 152,60 155,00 2,40 1,8 1,77 1,77 MQD-26-350 38,75 45,00 6,25 4,4 0,71 0,71 MQD-26-350 67,00 69,15 2,15 1,5 0,31 0,31 MQD-26-350 92,00 98,00 6,00 4,3 0,33 0,33 MQD-26-350 120,00 124,00 4,00 2,9 0,48 0,48 MQD-26-350 146,00 180,05 34,05 24,7 0,62 0,62 MQD-26-350 157,00 165,00 8,00 5,8 1,20 1,20 MQD-26-351 127,30 129,40 2,10 1,5 0,48 0,48 MQD-26-351 145,00 147,00 2,00 1,5 1,09 1,09 MQD-26-351 157,30 159,85 2,55 1,9 0,94 0,94 MQD-26-351 200,00 204,00 4,00 2,9 1,62 1,62 MQD-26-351 201,25 204,00 2,75 2,0 2,19 2,19 MQD-26-351 234,70 237,05 2,35 1,7 4,32 4,32 MQD-26-351 234,70 237,05 2,35 1,7 4,32 4,32 MQD-26-351 248,80 250,90 2,10 1,6 0,34 0,34 MQD-26-352 90,00 94,55 4,55 3,3 2,31 2,31 MQD-26-352 90,00 92,00 2,00 1,5 4,55 4,55 MQD-26-352 104,00 108,00 4,00 2,9 0,31 0,31 MQD-26-352 114,10 126,00 11,90 8,8 0,48 0,48 MQD-26-353 151,00 156,00 5,00 3,2 0,57 0,57 MQD-26-353 168,00 170,40 2,40 1,6 2,44 2,44 MQD-26-354 55,00 71,00 16,00 10,2 0,61 0,61 MQD-26-354 55,55 62,70 7,15 4,6 1,10 1,10 MQD-26-354 150,00 159,00 9,00 5,8 0,67 0,67 MQD-26-354 150,00 152,00 2,00 1,3 2,35 2,35 MQD-26-354 170,00 172,00 2,00 1,3 0,52 0,52 MQD-26-354 176,00 187,00 11,00 7,2 1,75 1,75 MQD-26-354 220,00 227,75 7,75 5,1 0,72 0,72 MQD-26-354 223,00 227,75 4,75 3,1 1,02 1,02 MQD-26-356 180,00 182,00 2,00 1,3 1,20 1,20 MQD-26-356 226,80 229,00 2,20 1,5 0,69 0,69 MQD-26-356 238,00 242,00 4,00 2,7 7,81 7,81 MQD-26-356 273,05 281,00 7,95 5,4 0,38 0,38 MQD-26-356 279,00 281,00 2,00 1,4 1,10 1,10 MQD-26-356 286,00 359,00 73,00 50,0 0,97 0,97 MQD-26-356 312,00 327,00 15,00 10,3 2,90 2,90 MQD-26-356 350,00 358,00 8,00 5,5 1,01 1,01 MQD-26-356 378,00 387,00 9,00 6,2 0,31 0,31 MQD-26-356 406,00 416,00 10,00 7,0 0,45 0,45 MQD-26-356 431,00 433,00 2,00 1,4 0,35 0,35 MQD-26-356 441,00 444,00 3,00 2,1 0,68 0,68 MQD-26-356 476,15 492,00 15,85 11,2 0,41 0,41 MQD-26-357 68,85 73,00 4,15 2,8 8,87 15,5 MQD-26-357 111,10 115,00 3,90 2,6 2,97 2,97 MQD-26-357 113,00 115,00 2,00 1,3 5,45 5,45 MQD-26-357 154,00 172,00 18,00 12,1 0,64 0,64 MQD-26-357 155,00 158,00 3,00 2,0 1,98 1,98 MQD-26-357 214,85 219,00 4,15 2,8 1,03 1,03 MQD-26-357 214,85 218,00 3,15 2,1 1,24 1,24 MQD-26-357 238,40 340,60 102,20 71,6 0,75 0,75 MQD-26-357 252,70 259,90 7,20 5,0 2,64 2,64 MQD-26-357 266,25 270,25 4,00 2,8 1,98 1,98 MQD-26-357 289,00 294,00 5,00 3,5 2,06 2,06 MQD-26-357 320,00 323,00 3,00 2,1 1,79 1,79 MQD-26-357 353,00 360,35 7,35 5,3 0,53 0,53 MQD-26-357 374,75 377,30 2,55 1,8 0,57 0,57 MQD-26-357 389,50 391,65 2,15 1,6 0,43 0,43 MQD-26-357 404,70 412,00 7,30 5,3 0,33 0,33 MQD-26-357 422,60 424,75 2,15 1,6 1,35 1,35 MQD-26-357 436,00 440,00 4,00 2,9 0,56 0,56 MQD-26-358 99,00 102,00 3,00 2,1 0,33 0,33 MQD-26-358 112,80 115,00 2,20 1,5 1,77 1,77 MQD-26-358 112,80 115,00 2,20 1,5 1,77 1,77 MQD-26-358 151,10 167,00 15,90 11,1 0,77 0,77 MQD-26-358 159,00 162,00 3,00 2,1 2,49 2,49 MQD-26-358 176,15 180,00 3,85 2,7 2,26 2,26 MQD-26-358 189,65 192,55 2,90 2,0 1,22 1,22 MQD-26-358 203,00 206,35 3,35 2,4 0,45 0,45 MQD-26-358 220,05 225,00 4,95 3,5 1,70 1,70 MQD-26-358 220,05 225,00 4,95 3,5 1,70 1,70 MQD-26-360 62,00 64,00 2,00 1,3 2,11 2,11 MQD-26-360 62,00 64,00 2,00 1,3 2,11 2,11 MQD-26-360 81,90 83,90 2,00 1,3 1,90 1,90 MQD-26-360 81,90 83,90 2,00 1,3 1,90 1,90 MQD-26-360 157,10 169,10 12,00 8,0 0,61 0,61 MQD-26-360 185,15 192,00 6,85 4,6 0,78 0,78 MQD-26-360 186,00 189,00 3,00 2,0 1,14 1,14 MQD-26-360 201,00 203,00 2,00 1,3 0,53 0,53 MQD-26-360 241,20 252,00 10,80 7,3 0,51 0,51 MQD-26-361 51,00 59,00 8,00 5,8 0,34 0,34 MQD-26-361 81,00 84,00 3,00 2,2 0,67 0,67 MQD-26-361 92,40 106,00 13,60 9,9 0,48 0,48 MQD-26-361 115,90 122,00 6,10 4,5 10,4 15,7 MQD-26-361 117,95 120,00 2,05 1,5 30,0 45,5 MQD-26-361 128,00 134,25 6,25 4,6 1,44 1,44 MQD-26-361 131,25 134,25 3,00 2,2 2,58 2,58 MQD-26-361 141,00 148,15 7,15 5,3 0,49 0,49 MQD-26-364 54,00 62,35 8,35 5,5 0,67 0,67 MQD-26-364 54,00 56,00 2,00 1.3 2.11 2.11 MQD-26-364 77,00 91,00 14,00 9,3 1,07 1,07 MQD-26-364 78,00 81,00 3,00 2,0 1,67 1,67 MQD-26-364 86,00 91,00 5,00 3,3 1,35 1,35 MQD-26-364 163,00 166,00 3,00 2,0 0,31 0,31 MQD-26-364 185,35 198,85 13,50 9,1 0,53 0,53 MQD-26-369 106,00 115,00 9,00 6,3 0,35 0,35 MQD-26-369 119,00 133,60 14,60 10,4 0,59 0,59 MQD-26-369 128,60 131,00 2,40 1,7 1,89 1,89 MQD-26-369 159,00 161,25 2,25 1,6 0,97 0,97 MQD-26-369 174,00 179,00 5,00 3,7 0,38 0,38 MQD-26-369 288,15 294,00 5,85 4,6 0,33 0,33 MQD-26-369 302,00 305,80 3,80 3,0 0,34 0,34 MQD-26-369 338,00 340,10 2,10 1,7 1,13 1,13 Die Abschnitte wurden oberhalb eines Cutoff-Wertes von 0,3 g/t Au mit einem oberen Cutoff-Wert von 30 g/t Au und einem maximalen internen Abraumabschnitt von 5 Metern berechnet. Die schraffierten Abschnitte sind Abschnitte, die oberhalb eines Cutoff-Wertes von 1,0 g/t Au berechnet wurden. Die fettgedruckten Abschnitte sind diejenigen mit einem Gehaltsdickenfaktor von mehr als 20 Gramm x Meter / Tonne Gold. Die tatsächlichen Mächtigkeiten sind ungefähre Werte und gehen von einem subvertikalen Körper aus.

Tabelle 2: Drill Collars

BOHRLOCH OST NORD RL AZIMUT NEIGUNG EOH MQD-26-335 669.841 5.379.614 427 154,8 -44,9 126,10 MQD-26-337 669.921 5.379.687 427 155,1 -44,6 177,00 MQD-26-347 670.263 5.379.914 427 154,9 -47,0 225,00 MQD-26-348 670.356 5.379.932 427 155,1 -45,1 150,00 MQD-26-349 670.404 5.379.947 427 155,0 -44,8 177,10 MQD-26-350 670.423 5.379.994 427 155,1 -46,8 180,05 MQD-26-351 670.439 5.380.084 428 155,0 -44,8 261,00 MQD-26-352 670.514 5.380.094 428 155,8 -45,9 180,00 MQD-26-353 670.335 5.379.969 428 155,0 -51,2 186,00 MQD-26-354 670.312 5.380.014 428 154,9 -51,6 252,00 MQD-26-356 670.238 5.379.950 428 154,9 -51,9 543,00 MQD-26-357 670.208 5.379.890 427 154,9 -50,2 501,20 MQD-26-358 670.163 5.379.881 428 154,9 -50,6 225,00 MQD-26-360 670.118 5.379.849 428 155,1 -50,2 252,00 MQD-26-361 670.102 5.379.776 428 155,0 -44,3 150,00 MQD-26-364 670.035 5.379.803 428 155,0 -50,9 225,00 MQD-26-369 670.031 5.379.932 428 155,0 -48,7 348,00

Analytische Verfahren und QA/QC-Maßnahmen

Alle Bohrkerne sind HQ-Bohrkerne, die in der Kernstation visuell geprüft, gedreht und wieder zusammengefügt wurden. Die Daten zur strukturellen Ausrichtung wurden mittels akustischer und optischer Fernsichtgeräte erfasst, die von DGI Geosciences bedient wurden. Alle Bohrkerne wurden knapp unterhalb einer von Geologen festgelegten Schnittlinie, die im 90°-Winkel zur Spitze der Schieferung verläuft, in zwei Hälften gesägt, wobei die rechte Hälfte (vom Bohrloch aus gesehen) des Kerns verpackt und an ein externes Analyselabor geschickt wurde. Die linke Hälfte des Kerns wurde in die Kernkisten zurückgelegt und wird in der Kernlageranlage von Gold X2 in Kashabowie gelagert.

Alle Proben wurden zur Probenvorbereitung an Paragon Geochemical in Timmins geschickt. Die Proben wurden im Paragon-Labor in Hamilton mittels PhotonAssay („PA-AU02“) auf Gold analysiert und anschließend nach einem Vier-Säuren-Aufschluss („UT-6“) zur Untersuchung auf 60 Pathfinder-Elemente mittels ICP-MS an Activation Laboratories (ActLabs) in Ancaster versandt. Paragon und ActLabs sind vom Standards Council of Canada (SCC) für die Akkreditierung von Laboratorien für Mineralanalysen sowie nach CAN-P-4E ISO/IEC 17025 akkreditiert.

Zusätzlich zu den Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokollen („QA/QC“) von Paragon hat Gold X2 ein Qualitätskontrollprogramm für alle im Rahmen des Bohrprogramms entnommenen Proben eingeführt. Das Qualitätskontrollprogramm wurde von einer qualifizierten und unabhängigen dritten Partei entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der Qualität der Analyseergebnisse für Gold liegt. Die Analyseergebnisse werden entgegengenommen, in unsere sichere Online-Datenbank importiert und anhand unserer festgelegten Richtlinien bewertet, um sicherzustellen, dass alle Probenchargen den branchenüblichen Best-Practice-Standards für die analytische Qualitätskontrolle entsprechen. Zertifizierte Referenzmaterialien gelten als akzeptabel, wenn die ermittelten Werte innerhalb von drei Standardabweichungen des vom Hersteller des Materials angegebenen zertifizierten Wertes liegen. Zusätzlich zum zertifizierten Referenzmaterial wird zertifiziertes Blindmaterial in den Probenstrom aufgenommen, um eine Kontamination während der Probenvorbereitung zu überwachen. Die Ergebnisse des Blindmaterials werden bewertet, sofern das ermittelte Goldergebnis weniger als das Zehnfache der angegebenen unteren Nachweisgrenze der Analysemethode beträgt. Die Ergebnisse des laufenden analytischen Qualitätskontrollprogramms werden von Orix Geoscience Inc. ausgewertet und an Gold X2 gemeldet.

Qualifizierte Person

Peter Flindell, PGeo, MAusIMM, MAIG, Chief Operating Officer des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt.

Herr Flindell hat die offengelegten Daten überprüft. Zur Überprüfung der Informationen zum Winterbohrprogramm im Moss-Gold-Projekt hat Herr Flindell das Grundstück mehrmals besucht; er hat die Prozesse der Protokollierung, Probenahme, Schüttdichtebestimmung, Kernschneidung und Probenversendung mit dem zuständigen Personal vor Ort besprochen und überprüft; er hat die Untersuchungs- und QA/QC-Ergebnisse mit dem zuständigen Personal besprochen und überprüft; und er hat die Begleitdokumentation, einschließlich der Lage und Ausrichtung der Bohrlöcher sowie der Berechnungen signifikanter Untersuchungsintervalle, überprüft. Er hat zudem die Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens vor Ort überwacht, um deren vollständige Einhaltung sicherzustellen, und sich mit den indigenen Gastgemeinden des Projekts über die Planung und Durchführung des Bohrprogramms beraten, insbesondere hinsichtlich dessen Auswirkungen auf die Umwelt und der Sanierungsmaßnahmen des Unternehmens.

Über Gold X2 Mining

Gold X2 ist ein wachstumsorientiertes Goldunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch den Erwerb und die Weiterentwicklung von primären Gold-Assets in erstklassigen Rechtsgebieten langfristigen Wert für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Es wird vom ehemaligen globalen Leiter der Strukturgeologie des weltweit größten Goldunternehmens geleitet und von einer der führenden Private-Equity-Firmen Kanadas unterstützt. Der aktuelle Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Moss-Goldprojekt im fortgeschrittenen Stadium, das sich in Ontario, Kanada, befindet und über eine direkte Anbindung an den Trans-Canada Highway, Wasserkraft in der Nähe des Standorts, unterstützende lokale Gemeinden und qualifizierte Arbeitskräfte verfügt. Das Unternehmen hat über 100 Millionen Dollar an neuem Kapital investiert und rund 100.000 Meter Bohrungen im Moss-Goldprojekt durchgeführt, das insgesamt bereits über 300.000 Meter Bohrungen aufweist. Die 2026 aktualisierte NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung („MRE“) für die Lagerstätten Moss und East Coldstream wurde auf 2,458 Millionen Unzen angezeigte Goldressourcen mit 1,04 g/t Au, enthalten in 73,8 Millionen Tonnen, und 4,209 Millionen Unzen abgeleitete Goldressourcen mit 0,97 g/t Au, enthalten in 134,7 Millionen Tonnen, erweitert. Die Lagerstätte Moss verfügt zudem über eine Silber-MRE von 3,160 Millionen Unzen angezeigter Silber -Ressourcen mit einem Gehalt von 1,53 g/t Ag, die in 64,3 Mio. Tonnen und 6,273 Mio. Unzen an abgeleiteten Silberressourcen mit einem Gehalt von 1,55 g/t Ag in 125,9 Mio. Tonnen. Die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung („PEA“) des Moss-Goldprojekts deuten darauf hin, dass die Lagerstätte das Potenzial für einen langlebigen Bergbaubetrieb mit einem starken Produktionsprofil und niedrigen Produktionskosten aufweist. Die MRE und die PEA werden durch einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 für das Moss-Goldprojekt gestützt, der auf der Website des Unternehmens und im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.goldx2.com).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michael Henrichsen

Präsident, Chief Executive Officer und Direktor

Gold X2 Mining Inc.

E: mhenrichsen@goldx2.com

W: www.goldx2.com

T: 1-604-404-4335

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder die Entwicklungen wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „geht davon aus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“ und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet sind oder in denen Ereignisse oder Bedingungen als „werden“, „würden“, „können“, „könnten“ oder „sollten“ eintreten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu den Erwartungen hinsichtlich der Exploration und Erschließung des Moss-Goldprojekts; die potenzielle Mineralisierung im Moss-Gold-Projekt auf der Grundlage des Winterbohrprogramms, einschließlich des Potenzials für zusätzliche Mineralressourcen; die Aufwertung des Moss-Gold-Projekts; Aussagen zu den zukünftigen Bohrplänen des Unternehmens, einschließlich der erwarteten Vorteile und Ergebnisse daraus; dass das Zielgebiet Superion das Potenzial hat, die aktuelle Mineralressourcenschätzung in den obersten 200 Metern unter der Oberfläche durch weitere Bohrungen erheblich zu erweitern und das Gesamtabraumverhältnis der Lagerstätte zu verringern; das Potenzial für ein Ressourcenwachstum bei Moss und die Tatsache, dass die Ergebnisse das Potenzial haben, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Lagerstätte in Zukunft erheblich zu beeinflussen; das Potenzial für ein wesentlich größeres mineralisiertes System und dass dieses in naher Zukunft durch zusätzliche Bohrungen untersucht werden soll; sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren und Risiken zählen unter anderem: Unsicherheiten und Schwankungen bei der Schätzung der Mineralressourcen; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten; die Exploration und Erschließung des Moss-Goldprojekts wird nicht wie erwartet durchgeführt; das Unternehmen benötigt möglicherweise von Zeit zu Zeit zusätzliche Finanzmittel, um seinen Betrieb fortzusetzen, die jedoch zum benötigten Zeitpunkt oder zu akzeptablen Bedingungen möglicherweise nicht verfügbar sind; die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Lagerstätte entspricht möglicherweise nicht den Erwartungen des Managements; die Explorationsarbeiten des Unternehmens liefern möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse; die Schwankungen des Goldpreises; unbekannte Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Akquisitionen; die Einhaltung umfangreicher staatlicher Vorschriften; Verzögerungen bei der Erlangung oder das Ausbleiben staatlicher Genehmigungen oder die Nichteinhaltung von Genehmigungen; Umwelt- und andere regulatorische Anforderungen; in- und ausländische Gesetze und Vorschriften könnten sich nachteilig auf das Geschäft und die Betriebsergebnisse des Unternehmens auswirken; Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terroranschlägen, Gesundheitskrisen und anderen Störungen und Verwerfungen; die globale Finanzlage; unversicherte Risiken; Risiken des Klimawandels; Wettbewerb durch andere Unternehmen und Einzelpersonen; Interessenkonflikte; Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Antikorruptionsgesetzen; die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens; Eingriffe durch Nichtregierungsorganisationen; Risiken durch externe Auftragnehmer; die Aktienmärkte haben Schwankungen erfahren, die oft in keinem Zusammenhang mit der Leistung der Unternehmen standen, und diese Schwankungen können den Kurs der Wertpapiere des Unternehmens unabhängig von dessen operativer Leistung nachteilig beeinflussen; das Superion-Zielgebiet trägt möglicherweise nicht zur aktuellen Mineralressource bei; sowie sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung der Ziele und Strategien des Unternehmens sowie jene Risikofaktoren, die in den fortlaufenden Offenlegungsdokumenten des Unternehmens erörtert werden, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung bestehenden angemessenen Erwartungen und Annahmen des Managements. Es wurden bestimmte wesentliche Annahmen in Bezug auf diese zukunftsgerichteten Aussagen getroffen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Annahmen bezüglich: des zukünftigen Goldpreises; der erwarteten Kosten und der Fähigkeit des Unternehmens, seine Programme zu finanzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten durchzuführen; Preise für Energie, Arbeitskräfte, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen; den Zeitplan und die Ergebnisse von Bohrprogrammen; Mineralressourcenschätzungen und die Annahmen, auf denen diese basieren; die Entdeckung von Mineralressourcen und Mineralreserven auf den Mineralgrundstücken des Unternehmens; den rechtzeitigen Erhalt erforderlicher Genehmigungen und Zulassungen; die Betriebs- und Explorationskosten; die Fähigkeit des Unternehmens, sicher, effizient und effektiv zu arbeiten; die Fähigkeit des Unternehmens, bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen Finanzmittel zu beschaffen; dass die Aktivitäten des Unternehmens im Einklang mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens stehen; dass das Zielgebiet Superion die derzeitige Mineralressource erweitern wird; dass die Explorationsarbeiten des Unternehmens die erwarteten Ergebnisse liefern werden; und dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen oder Störungen geben wird, die das Unternehmen oder seine Liegenschaften beeinträchtigen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen. Leser sollten den zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich zu keinem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Einschätzungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

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Die Gold X2 Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,70 % und einem Kurs von 0,850EUR auf Tradegate (28. April 2026, 17:42 Uhr) gehandelt.