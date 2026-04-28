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    Der Börsen-Tag

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    DAX & Co. rutschen ab – nur der Dow trotzt der globalen Schwäche

    Die Börsen zeigen sich heute launisch: Während deutsche Indizes geschlossen nachgeben, liefern die US-Märkte ein gemischtes Bild mit nur vereinzelten Lichtblicken.

    Der Börsen-Tag - DAX & Co. rutschen ab – nur der Dow trotzt der globalen Schwäche
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend schwächer, wobei sich die europäischen und US-Märkte unterschiedlich entwickeln. In Deutschland notieren alle großen Indizes im Minus. Der Leitindex DAX steht bei 24.004,81 Punkten und verliert 0,37 Prozent. Deutlich stärker unter Druck steht der MDAX der mittelgroßen Werte, der um 1,16 Prozent auf 30.039,08 Punkte nachgibt. Auch der Nebenwerteindex SDAX verzeichnet mit einem Minus von 0,90 Prozent auf 17.535,51 Punkte spürbare Abschläge. Am schwächsten zeigt sich der TecDAX: Der Technologieindex fällt um 1,54 Prozent auf 3.598,25 Punkte und ist damit der größte Verlierer unter den betrachteten deutschen Indizes. In den USA ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Dow Jones kann sich leicht im Plus halten und gewinnt 0,09 Prozent auf 49.223,90 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 hingegen gibt um 0,79 Prozent auf 7.120,03 Punkte nach und folgt damit eher der schwächeren Tendenz der europäischen Märkte. Insgesamt präsentieren sich die deutschen Indizes heute geschlossen schwächer, mit besonders deutlichen Verlusten bei Nebenwerten und Technologiewerten. In den USA stützt vor allem der Dow Jones das Marktgeschehen, während der S&P 500 die global eher verhaltene Stimmung widerspiegelt.


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