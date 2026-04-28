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    Besonders beachtet!

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    ASML Holding Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 28.04.2026

    Am 28.04.2026 ist die ASML Holding Aktie, bisher, um -3,92 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ASML Holding Aktie.

    Besonders beachtet! - ASML Holding Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 28.04.2026
    Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto

    ASML Holding ist führender Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind DUV- und EUV-Belichtungsmaschinen, Service und Software. ASML besitzt faktisch ein Monopol bei High-End-EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon im DUV-Segment. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Bindung zu Top-Chipproduzenten.

    ASML Holding aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.04.2026

    Die ASML Holding Aktie ist bisher um -3,92 % auf 1.175,90 gefallen. Das sind -48,00  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der ASML Holding Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,21 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,92 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Obwohl die ASML Holding Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +0,97 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,82 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,35 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ASML Holding um +32,79 % gewonnen.

    Während ASML Holding deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,69 %.

    ASML Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,82 %
    1 Monat +8,35 %
    3 Monate +0,97 %
    1 Jahr +106,56 %
    Stand: 28.04.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur ASML Holding Aktie

    Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 456,15 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 28.04.2026


    Top- und Flop-Aktien am 28.04.2026 im E-Stoxx 50.

    ASML reports transactions under its current share buyback program


    ASML reports transactions under its current share buyback program VELDHOVEN, the Netherlands – ASML Holding N.V. (ASML) reports the following transactions, conducted under ASML's current share buyback program. DateTotal repurchased sharesWeighted …

    Börsen Update Europa - 28.04. - TecDAX schwach -1,41 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,67 %. Canon notiert im Plus, mit +3,93 %.

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    Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ASML Holding

    -3,53 %
    -6,93 %
    +8,40 %
    -6,21 %
    +105,81 %
    +113,89 %
    +118,90 %
    +1.323,05 %
    +4.391,43 %
    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4
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