ASML Holding Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 28.04.2026

Die ASML Holding Aktie ist bisher um -3,92 % auf 1.175,90€ gefallen. Das sind -48,00 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der ASML Holding Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,21 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,92 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

ASML Holding ist führender Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind DUV- und EUV-Belichtungsmaschinen, Service und Software. ASML besitzt faktisch ein Monopol bei High-End-EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon im DUV-Segment. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Bindung zu Top-Chipproduzenten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die ASML Holding Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +0,97 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,82 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,35 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ASML Holding um +32,79 % gewonnen.

Während ASML Holding deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,69 %.

ASML Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,82 % 1 Monat +8,35 % 3 Monate +0,97 % 1 Jahr +106,56 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Stand: 28.04.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 456,15 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 28.04.2026 im E-Stoxx 50.

ASML reports transactions under its current share buyback program VELDHOVEN, the Netherlands – ASML Holding N.V. (ASML) reports the following transactions, conducted under ASML's current share buyback program. DateTotal repurchased sharesWeighted …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,67 %. Canon notiert im Plus, mit +3,93 %.

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Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.