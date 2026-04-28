DXC stellt DXC OASIS vor, um Managed Services für das KI-Zeitalter neu zu gestalten

DXC OASIS ist eine intelligente Orchestrierungsplattform, die sich nahtlos in bestehende IT-Umgebungen integrieren lässt und die gesamte IT-Infrastruktur von Unternehmen in Echtzeit vernetzt und aktiv verwaltet

DXC OASIS führt ein neues Betriebsmodell für Managed Services ein, das menschliches Fachwissen mit autonomer KI verbindet, um vorausschauende, widerstandsfähige und sich kontinuierlich verbessernde Betriebsabläufe in großem Maßstab zu fördern und den Übergang von reaktivem Support zu intelligenter Ausführung zu vollziehen

ASHBURN, Virginia, 28. April 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, hat heute DXC OASIS vorgestellt, eine intelligente Orchestrierungsplattform, die ein neues Betriebsmodell für Managed Services einführt. DXC OASIS wurde als einheitliche, kontrollierte und sichere Ebene konzipiert und lässt sich nahtlos in die bestehende IT-Infrastruktur eines Unternehmens integrieren. Es definiert die Bereitstellung von Managed Services neu, indem es menschliches Fachwissen mit agentischer KI kombiniert, den Fokus von reaktivem Support auf intelligente Echtzeit-Abläufe in der gesamten Technologieumgebung verlagert und so mehr Vertrauen in geschäftskritische Abläufe schafft. DXC OASIS nutzt die jahrzehntelange Lieferkompetenz von DXC, die durch den „Customer-Zero"-Ansatz von DXC validiert und durch direkte Zusammenarbeit mit Kunden geprägt wurde. Es verbindet jedes System, jedes Signal und jede Technologieentscheidung und vereint menschliches Urteilsvermögen mit agentenbasierter KI, um kritische Systeme mit höherer Geschwindigkeit, Klarheit und Kontrolle zu betreiben.

Eine neue Technologieplattform für mehr Sicherheit im Betrieb

Unternehmen arbeiten heute in komplexen Umgebungen mit Lösungen verschiedener Anbieter, verfügen jedoch oft nicht über einen einheitlichen Überblick über Leistung, Kosten, Risiken und den Betriebszustand. Die IT-Infrastrukturen sind über Jahre, oft sogar Jahrzehnte hinweg gewachsen, was zu isolierten Datenbeständen und fragmentierten Arbeitsabläufen geführt hat, die die Transparenz einschränken und es erschweren, schnell und sicher zu handeln. Infolgedessen sind Führungskräfte und IT-Verantwortliche oft gezwungen, sich durch mehrere voneinander getrennte Systeme zu bewegen, um die benötigten Daten und Erkenntnisse zusammenzufügen, was die Reaktionszeiten verlangsamt und das Betriebsrisiko erhöht.