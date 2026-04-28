Helvetia Holding & Baloise: Top-Finanzbericht mit starker Solvenz
Helvetia Baloise startet 2026 mit Rückenwind: Der Finanzlagebericht 2025 bestätigt eine aussergewöhnlich starke Kapitalbasis und unterstreicht die robuste Solvenz beider Cluster.
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- Helvetia Baloise veröffentlicht den Bericht zur Finanzlage 2025 und bestätigt eine sehr starke Kapitalisierung / Solvenz.
- Fusion auf Holdingstufe am 5. Dezember 2025; das granulare Gruppen‑SST‑Modell weist Helvetia und Baloise als zwei separate Cluster aus.
- SST‑Quote Helvetia Cluster per 31.12.2025: 325% (31.12.2024: 288%).
- SST‑Quote Baloise Cluster per 31.12.2025: 219% (31.12.2024: 204%).
- Kombinierte Pro‑forma‑SST‑Schätzung Ende 2025: rund 260% (indikative interne Schätzung, nicht aufsichtsrechtlich).
- Anstieg der Solvenzquoten durch erfolgreichen Geschäftsverlauf 2025 und positive Kapitalmarktentwicklung; stärkt Integration, Wachstum und die Dividendenambitionen (Wichtige Termine: GV 22.05.2026, Ex‑Dividende 27.05.2026, Dividendenfälligkeit 29.05.2026; Semesterabschluss 17.09.2026).
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Helvetia Holding ist am 17.09.2026.
Der Kurs von Helvetia Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 233,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,34 % im
Plus.
24 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 233,80EUR das entspricht einem Minus von -0,04 % seit der Veröffentlichung.
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