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    US-Anleihen

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    Kurse geben etwas nach

    US-Anleihen - Kurse geben etwas nach
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,20 Prozent auf 110,81 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,36 Prozent.

    Etwas belastet wurden die Kurse durch die Entwicklung im Nahen Osten. Die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs haben bisher keine Fortschritte gemacht. US-Präsident Donald Trump sieht Teherans jüngsten Vorschlag für ein Ende des Krieges übereinstimmenden Medienberichten zufolge skeptisch. Eine Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht.

    Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA bewegten den Anleihemarkt kaum. Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im April unerwartet verbessert. Gestützt wurde der Indikator des Conference Boards durch gestiegene Konjunkturerwartungen. Die Bewertung der aktuellen Lage trübte sich hingegen ein. "Das Verbrauchervertrauen stieg im April leicht an, blieb aber insgesamt nahezu unverändert, obwohl erhebliche Besorgnis über steigende Benzinpreise herrschte", sagte Dana M. Peterson, Chefökonomin beim Conference Board.

    Die US-Notenbank Fed entscheidet an diesem Mittwoch über die Leitzinsen. Aufgrund der drastisch gestiegenen Energiepreise und hohen Inflation rechnen Ökonomen nicht mit einer Leitzinssenkung. Ein wichtiges Argument gegen eine Zinssenkung dürfte der jüngste Anstieg der Inflation sein. Der Iran-Krieg sorgt für anhaltende Verunsicherung über die künftige wirtschaftliche Entwicklung./jsl/jha/






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    US-Anleihen Kurse geben etwas nach Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,20 Prozent auf 110,81 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,36 Prozent. …
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