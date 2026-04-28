JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen des Wettbewerbers UPS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,50 Euro belassen. Die transportierten Volumina blieben schwach, schrieb Alexia Dogani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich wertete der Experte die Zahlen von UPS jedoch als neutral mit Blick auf den Bonner Logistikkonzern./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:13 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 47,91EUR auf Tradegate (28. April 2026, 18:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Alexia Dogani

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56,50

Kursziel alt: 56,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

