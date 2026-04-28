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    Supermicro erweitert Flexibilität von Data Center Building Block Solutions mit auf Arm-Architektur basierten Plattformen und OCP-Systemen für die KI-Infrastruktur der nächsten Generation

    Supermicro erweitert Flexibilität von Data Center Building Block Solutions mit auf Arm-Architektur basierten Plattformen und OCP-Systemen für die KI-Infrastruktur der nächsten Generation
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    • Arm AGI-CPU-basierte Plattformen erhöhen die Leistung pro Watt für moderne Workloads
    • Flüssigkeitsgekühlte Systeme mit hoher Dichte beschleunigen HPC- und KI-Workloads
    • Flexible Infrastruktur unterstützt agentenbasierte KI in Cloud- und Unternehmensumgebungen

    SAN JOSE, Kalif., 28. April 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von KI-, Unternehmens-, Speicher- und 5G/Edge-Gesamtlösungen, hat heute sein Portfolio an Data Center Building Block Solutions (DCBBS) mit neuen Arm-basierten Serverplattformen, die von der neuen Arm AGI CPU angetrieben werden, und neuen Open Compute Project (OCP) ORv3-kompatiblen Rack-Angeboten erweitert. Mit über zwanzig OCP Inspired Systemen, die verschiedene OCP-Technologien und Formfaktoren beinhalten, um den Einsatz von offenen Rechenzentren zu vereinfachen, ist Supermicro branchenführend.

    DCBBS for Next-Gen HPC and AI Infrastructures

    „Supermicro treibt seine DCBBS mit einem erweiterten Portfolio an Arm-basierten Plattformen und OCP-Systemen für KI und HPC der nächsten Generation weiter voran", sagt Charles Liang, President und CEO von Supermicro. „Mit flüssigkeitsgekühlten Systemen mit hoher Dichte und energieeffizienten Arm-Architekturen ermöglichen wir skalierbare, flexible Rechenzentren, welche die Leistung pro Watt maximieren und die Einführung von KI in Cloud- und Unternehmensumgebungen beschleunigen."

    DCBBS bieten eine vollständige, modulare KI-Infrastruktur. Aufgebaut aus validierten Komponenten und Subsystemen bieten DCBBS durchgängige Flexibilität bei der Bereitstellung – von einzelnen GPUs und Netzwerk-Switches bis hin zu kompletten Racks, Standortinfrastrukturen, Verwaltungssoftware und professionellen Dienstleistungen.

    „Das schnelle Wachstum von KI verändert die Anforderungen an die Infrastruktur im gesamten Rechenzentrum", sagt Mohamed Awad, Executive Vice President, Cloud AI Business Unit, Arm. „Arm AGI CPU-basierte Plattformen, die auf der Arm Neoverse-Technologie basieren, bilden die Grundlage für diese neue Generation von Rechenleistung, und unsere Zusammenarbeit mit Supermicro bringt diese Fähigkeiten in flexiblen, hochdichten Systemen auf den Markt, die für moderne KI- und Cloud-Umgebungen optimiert sind."

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