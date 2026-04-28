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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt BP auf 'Hold' - Ziel 650 Pence

    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt BP auf 'Hold' - Ziel 650 Pence
    Foto: Dongyu Xu - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach einer Telefonkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Die neue Chefin Meg O'Neill habe nach nur vier Wochen im Job eine erstaunliche Kenntnis ihres neuen Unternehmens an den Tag gelegt, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Spezifische Details habe es aber wie erwartet nicht gegeben./rob/bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 6,622 auf Tradegate (28. April 2026, 18:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +7,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 102,59 Mrd..

    BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3382. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 650,00GBP was eine Bandbreite von -9,68 %/+9.684,74 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 650 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 650,00£, was eine Steigerung von +11130,13% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu BP - 850517 - GB0007980591

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Reaktion auf die jüngsten Q1-Zahlen: beklagte erhöhte Nettoverschuldung um rund 3 Mrd. trotz angekündigtem Raffinerieverkauf, kurzfristige Gewinnimpulse durch den Iran-Konflikt und Raffinerieausfälle, Erwartungen deutlich besserer Folgequartale, Debatten zu Kurszielen (ca. 6,40–7,00 €) sowie Barclays' Einstufung Overweight mit Ziel 6,50.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BP eingestellt.

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    dpa-AFX
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