ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt BP auf 'Hold' - Ziel 650 Pence
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach einer Telefonkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Die neue Chefin Meg O'Neill habe nach nur vier Wochen im Job eine erstaunliche Kenntnis ihres neuen Unternehmens an den Tag gelegt, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Spezifische Details habe es aber wie erwartet nicht gegeben./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 6,622 auf Tradegate (28. April 2026, 18:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +7,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,32 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 102,59 Mrd..
BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3382. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 650,00GBP was eine Bandbreite von -9,68 %/+9.684,74 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 650 Euro
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Community Beiträge zu BP - 850517 - GB0007980591
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Dafür das sich die Lage nicht gebessert hat und wir schon bei fast 7€ waren ist der Kurs ziemlich mau.
Verrückt, einfach nur verrückt.
Damit dürften die Gewinne und auch die Steuern nur so sprudeln und der Kurs von BP wohl weiter steigen...🧐