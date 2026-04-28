Jefferies belässt BP auf 'Hold' - Ziel 650 Pence

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 6,622 auf Tradegate (28. April 2026, 18:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +7,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,32 %.

Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 102,59 Mrd..

BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3382. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 650,00GBP was eine Bandbreite von -9,68 %/+9.684,74 % bedeutet.