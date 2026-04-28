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    HYPOPORT: Starkes Q1 2026 mit Umsatz- und EBIT-Wachstum

    Hypoport startet dynamisch ins Jahr 2026: Steigende Erträge und Gewinne in allen drei Segmenten unterstreichen den erfolgreichen Wachstumskurs des Konzerns.

    HYPOPORT: Starkes Q1 2026 mit Umsatz- und EBIT-Wachstum
    Foto: Hypoport SE
    • Der Rohertrag des Hypoport-Konzerns stieg im ersten Quartal 2026 auf 71 Mio. Euro, gegenüber 66 Mio. Euro im Vorjahr.
    • Das EBIT des Konzerns erhöhte sich auf 12,1 Mio. Euro, im Vergleich zu 8,6 Mio. Euro im ersten Quartal 2025.
    • Alle drei operativen Segmente trugen zur positiven Entwicklung des Konzerns bei: Real Estate & Mortgage Platforms, Financing Platforms und Insurance Platforms.
    • Im Segment Real Estate & Mortgage Platforms stieg der Rohertrag auf 43 Mio. Euro (Q1/25: 41 Mio. Euro), das EBIT auf 13,7 Mio. Euro (Q1/25: 12,7 Mio. Euro).
    • Im Segment Financing Platforms erhöhten sich Rohertrag auf 18 Mio. Euro (Q1/25: 16 Mio. Euro) und EBIT auf 2,1 Mio. Euro (Q1/25: 0,5 Mio. Euro).
    • Die finalen Geschäftszahlen für das erste Quartal 2026 werden am 11. Mai 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei HYPOPORT ist am 11.05.2026.

    Der Kurs von HYPOPORT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 84,08EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,22 % im Plus.
    5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 85,00EUR das entspricht einem Plus von +1,10 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.573,70PKT (-0,52 %).


    HYPOPORT

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    ISIN:DE0005493365WKN:549336
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