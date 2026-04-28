Pentair Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 28.04.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Pentair Aktie. Sie fällt um -10,10 % auf 70,89€. Die Talfahrt der Pentair Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,11 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 70,89€, mit einem Minus von -10,10 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Pentair bietet nachhaltige Wasserlösungen, ist führend in Wasseraufbereitung und Filtration, konkurriert mit Xylem und A. O. Smith, und punktet mit Innovation und Nachhaltigkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Pentair abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -21,15 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Pentair Aktie damit um -7,60 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,92 %. Im Jahr 2026 gab es für Pentair bisher ein Minus von -21,14 %.

Während Pentair deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,71 %. Damit gehört Pentair heute zu den auffälligeren Werten.

Pentair Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,60 % 1 Monat -3,92 % 3 Monate -21,15 % 1 Jahr -9,95 %

Informationen zur Pentair Aktie

Stand: 28.04.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 162 Mio. Pentair Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,77 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute launisch: Während deutsche Indizes geschlossen nachgeben, liefern die US-Märkte ein gemischtes Bild mit nur vereinzelten Lichtblicken.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Pentair plc (NYSE: PNR), a leader in helping the world sustainably move, improve, and enjoy water life’s most essential resource, today announced that Jerome Pedretti, Executive Vice President and Chief Executive Officer of Pentair Pool, will depart …

So schlagen sich die Wettbewerber von Pentair

Danaher, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,14 %. Ecolab notiert im Minus, mit -2,80 %. Xylem notiert im Minus, mit -4,02 %.

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Ob die Pentair Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pentair Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.