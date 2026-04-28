Kasachstan will Druschba-Öl über russische Häfen verschiffen

ASTANA (dpa-AFX) - Kasachstan will nach offiziellen Angaben 260.000 Tonnen Öl, die für die Raffinerie Schwedt bestimmt waren, wegen der Probleme an der Druschba-Pipeline über russische Ölhäfen umleiten. "100.000 Tonnen gehen über Ust-Luga und 160.000 Tonnen über das System des Kaspischen Pipeline-Konsortiums", sagte eine Vertreterin des kasachischen Energieministeriums der Nachrichtenagentur Kazakhstan Today zufolge.

Ust-Luga ist ein russischer Ölumschlaghafen in der Ostsee. Das Kaspische Pipeline-Konsortium betreibt eine Ölleitung, die von der Lagerstätte Tengiz im Nordwesten Kasachstans bis zum russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk führt. In beiden Fällen würde das Öl dann auf Schiffe verladen und auf dem Seeweg weiter transportiert. Laut dem kasachischen Energieministerium dient der Schritt dazu, die Stabilität des Exports und die lückenlose Lieferung des Rohstoffs auf die Weltmärkte sicherzustellen. Ob das Ziel dieser Lieferungen dann Schwedt bleibt, geht aus den offiziellen Verlautbarungen allerdings nicht eindeutig hervor.