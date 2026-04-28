Hypoport legt im ersten Quartal zu

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 17.559 auf Ariva Indikation (28. April 2026, 19:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -8,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,39 %.

Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 608,19 Mio..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +81,10 %/+259,93 % bedeutet.