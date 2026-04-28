Hypoport legt im ersten Quartal zu
BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport hat im ersten Quartal zugelegt. Der Rohertrag sei im Jahresvergleich um rund 7,6 Prozent auf 71 Millionen Euro gewachsen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) habe sich auf 12,1 Millionen Euro deutlich verbessert. Ein Jahr zuvor lag die Kennzahl bei 8,6 Millionen. Die positive Entwicklung des Konzerns sei von allen drei operativen Segmenten getragen worden, hieß es weiter. Die Aktie legte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 5,6 Prozent zu./jha/bek
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie
Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 17.559 auf Ariva Indikation (28. April 2026, 19:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -8,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,39 %.
Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 608,19 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +81,10 %/+259,93 % bedeutet.
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Das Europace Transaktionsvolumen für Immobilienfinanzierung blieb auf dem Niveau des starken Vorjahresquartals.
Es gab die höchste Wachstumsrate der privaten Immobilienfinanzierung bei den Genossenschaftsbanken und den Sparkassen!
Auch die Dynamik der Kundengewinnung auf der wohnungswirtschaftlichen Verwaltungsplattform setzte sich mit über 30% fort…
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/hypoport-se-starker-jahresauftakt-in-volatilen-maerkten/6a343251-c578-4960-99c4-5c92a34f8540_de?redirect=true
Meldung von heute, gefällt bisher Mr. Market.....Quelle:
Hypoport SE: Starker Jahresauftakt in volatilen Märkten
- Europace Transaktionsvolumen für Immobilienfinanzierung auf dem Niveau des starken Vorjahresquartals
- Höchste Wachstumsrate der privaten Immobilienfinanzierung bei Genossenschaftsbanken und Sparkassen
- Dynamik der Kundengewinnung auf der wohnungswirtschaftlichen Verwaltungsplattform setzt sich mit über 30% fort
Die nachhaltige Erholung im deutschen Wohnimmobilienmarkt wurde im ersten Quartal erneut von volatiler Geopolitik und geringem politischen Fokus überlagert. In diesem Umfeld bewegte sich das Transaktionsvolumen der Plattform Europace, verglichen mit einem sehr starken Vorjahresquartal, in Q1/26 seitwärts. Gegenüber dem Mittelwert von 18 Mrd. Euro für die letzten drei Quartale legte das Volumen in Q1 um +11% zu. Hierbei bauten insbesondere die genossenschaftliche Plattform Genopace sowie die Plattform der Sparkassen Finmas ihre Anteile auf dem Gesamtmarktplatz aus, während das Vertriebsvolumen privater Banken leicht sank.
Weiterhin werden in der privaten Immobilienfinanzierung überwiegend Käufe von Bestandsimmobilien finanziert. Hierbei nimmt der Anteil der Eigentumswohnungen weiter zu. Neubau und energetische Sanierungen bleiben trotz Wohnraumknappheit und politisch geforderter. Wärmewende weiterhin deutlich unter dem notwendigen Niveau.