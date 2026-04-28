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    Hypoport legt im ersten Quartal zu

    Hypoport legt im ersten Quartal zu
    Foto: Hypoport SE

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport hat im ersten Quartal zugelegt. Der Rohertrag sei im Jahresvergleich um rund 7,6 Prozent auf 71 Millionen Euro gewachsen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) habe sich auf 12,1 Millionen Euro deutlich verbessert. Ein Jahr zuvor lag die Kennzahl bei 8,6 Millionen. Die positive Entwicklung des Konzerns sei von allen drei operativen Segmenten getragen worden, hieß es weiter. Die Aktie legte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 5,6 Prozent zu./jha/bek

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 17.559 auf Ariva Indikation (28. April 2026, 19:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -8,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 608,19 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +81,10 %/+259,93 % bedeutet.




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