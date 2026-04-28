JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach einer Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Auf dieser hätten Chef Wael Sawan und Finanzchefin Sinead Gorman klare Richtungsvorgaben gemacht, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schätze die Klarheit der Strategie des Öl- und Gaskonzerns./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 37,58EUR auf Tradegate (28. April 2026, 19:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

