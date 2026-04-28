Börsen Update USA - 28.04. - US Tech 100 schwach -1,07 %

Der Dow Jones steht bei 49.187,40 PKT und gewinnt bisher +0,01 %.

Top-Werte: Coca-Cola +5,38 %, Unitedhealth Group +4,18 %, Travelers Companies +2,18 %, Chevron Corporation +1,94 %, IBM +1,71 %

Flop-Werte: Sherwin-Williams -2,70 %, NVIDIA -2,44 %, Cisco Systems -2,22 %, Caterpillar -1,27 %, The Home Depot -1,24 %

Der US Tech 100 steht bei 27.013,22 PKT und verliert bisher -1,07 %.

Top-Werte: Workday (A) +3,74 %, Intuit +3,36 %, Keurig Dr Pepper +2,73 %, Adobe +2,63 %, Diamondback Energy +2,40 %

Flop-Werte: Arm Holdings -6,68 %, Paccar -6,05 %, Monolithic Power Systems -5,52 %, Applied Materials -5,37 %, Broadcom -4,48 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:38) bei 7.133,63 PKT und fällt um -0,60 %.

Top-Werte: Centene +13,66 %, Coca-Cola +5,38 %, AvalonBay Communities +5,24 %, Franklin Resources +5,13 %, Humana +5,03 %

Flop-Werte: Pentair -11,26 %, Zimmer Biomet Holdings -10,60 %, Alexandria Real Estate Equities -9,03 %, Universal Health Services (B) -8,89 %, Allegion -8,04 %