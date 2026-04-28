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    Besonders beachtet!

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    Scout24 Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 28.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Scout24 Aktie bisher um +3,94 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Scout24 Aktie.

    Besonders beachtet! - Scout24 Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 28.04.2026
    Foto: Scout24 SE

    Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

    Scout24 Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.04.2026

    Die Scout24 Aktie notiert aktuell bei 70,63 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,94 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,68  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Scout24 Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,18 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 70,63, mit einem Plus von +3,94 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Scout24 Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -20,42 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Scout24 Aktie damit um -4,59 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,02 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Scout24 auf -20,88 %.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,42 % geändert.

    Scout24 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,59 %
    1 Monat +8,02 %
    3 Monate -20,42 %
    1 Jahr -33,50 %
    Stand: 28.04.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Scout24 Aktie

    Es gibt 75 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,10 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von eBay und Co.

    eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,90 %.

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    Ob die Scout24 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Scout24 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Scout24

    +6,62 %
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    -33,67 %
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    -2,96 %
    +116,61 %
    +142,47 %
    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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