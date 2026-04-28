RBC stuft Airbus auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die Profitabilität sei geringer als erwartet und der Druck auf die freien operativen Barmittel dürften über das Jahr hinweg anhalten, schrieb Ken Herbert in einer ersten Reaktion am Dienstag. Stark habe sich das Rüstungsgeschäft des Flugzeugbauers entwickelt. Anleger dürften das Zahlenwerk als schwachen Jahresauftakt einordnen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 12:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 12:47 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 12:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 12:47 / EDT
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Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 161,5EUR auf Tradegate (28. April 2026, 20:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 225
Kursziel alt: 225
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 225
Kursziel alt: 225
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