RBC stuft Airbus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die Profitabilität sei geringer als erwartet und der Druck auf die freien operativen Barmittel dürften über das Jahr hinweg anhalten, schrieb Ken Herbert in einer ersten Reaktion am Dienstag. Stark habe sich das Rüstungsgeschäft des Flugzeugbauers entwickelt. Anleger dürften das Zahlenwerk als schwachen Jahresauftakt einordnen./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 12:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 12:47 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 161,5EUR auf Tradegate (28. April 2026, 20:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 225

Kursziel alt: 225

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 225,00 € , was eine Steigerung von +35,61% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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