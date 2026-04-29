ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF

Wer breit gestreut am langfristigen Wachstumstrend „Robotik & Künstliche Intelligenz“ partizipieren möchte, findet im ARK Artificial Intelligence & Robotics ETF eine passende und kostengünstige Möglichkeit.

Der börsengehandelte Indexfonds kommt aus dem Hause ARK Invest - der Vermögensverwaltung der bekannten Fondsmanagerin Cathy Woods – und investiert in Unternehmen, die in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), autonome Technologie und Robotik tätig sind.