In Trendthemen investieren
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF
Der aktiv gemanagte Fonds ermöglicht es in die fünf Trendthemen KI, Robotik, Blockchain, Energiespeicherung und Multiomic Sequencing zu investieren.
Wer breit gestreut am langfristigen Wachstumstrend „Robotik & Künstliche Intelligenz“ partizipieren möchte, findet im ARK Artificial Intelligence & Robotics ETF eine passende und kostengünstige Möglichkeit.
Der börsengehandelte Indexfonds kommt aus dem Hause ARK Invest - der Vermögensverwaltung der bekannten Fondsmanagerin Cathy Woods – und investiert in Unternehmen, die in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), autonome Technologie und Robotik tätig sind.
Investment in fünf Trendthemen
Konkret hat Woods hier fünf innovative Bereiche identifiziert: KI, Robotik, Energiespeicherung, Multiomic Sequencing und öffentliche Blockchains. Dabei handelt es sich um die aufkommenden „General Purpose Technologies“, die Woods Meinung nach das Wirtschaftswachstum verändern und erheblich beschleunigen werden.
Das handverlesene Fondsportfolio besteht insgesamt aus 43 Einzeltiteln, bei denen die zehn größten Investments bereits gut die Hälfte (52%) des Portfolios ausmachen. Darunter finden sich AMD (9%), Palantir (4,7%), Meta (4%) sowie der Cloud-Computing-Spezialist CoreWeave (3,5%). Die laufenden Gesamtkosten (TER) belaufen sich auf 0,75%. Damit bietet der rund 280 Mio. Euro schwere aktiv gemanagte Indexfonds eine einfache, kostengünstige und bequeme Möglichkeit, breiter gestreut an den Trendthemen „KI & Robotik“ zu partizipieren.
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