Transformation zum Serviceanbieter

In der vergangenen Woche meldete der Pumpenhersteller eine Erhöhung seines Anteils am KI-Start-up ai-omatic auf 47%. Damit setzt der Maschinenbauer ein deutliches Zeichen in Richtung digitaler Transformation.

Die KSB SE & Co. KGaA steht exemplarisch für den strukturellen Wandel im europäischen Maschinenbau: weg vom reinen Produktgeschäft hin zu datengetriebenen Services.

Vom Pumpenhersteller zum Serviceanbieter

KSB ist traditionell ein global führender Anbieter von Pumpen, Armaturen und den dazugehörigen Services. Der Konzernumsatz zog in den vergangenen fünf Jahren bei einer Ebit-Marge von rund 8,3% um durchschnittlich rund 5,3% p.a. - auf zuletzt 3,03 Mrd. Euro an.

Bei der Erschließung neuer Geschäftsfeder konzentriert sich KSB auf digitale Dienstleistungen. Die Beteiligung an ai-omatic ist Teil einer klaren Strategie, mit der das Geschäft mit vorausschauender Wartung (Predictive Maintanance) ausgebaut werden soll.

Neue Technik verhindert Produktionsunterbrechungen

Die KI-gestützte Analyse-Software von ai-omatic hilft bei der Früherkennung von Anomalien und Defekten im Produktionsprozess, optimiert Wartungszyklen und reduziert ungeplante Stillstände.

Für KSB eröffnet sich damit ein attraktives neues Geschäftsfeld – statt einmaliger Produktverkäufe entstehen hier wiederkehrender Serviceerlöse. Nun hat der Pumpenhersteller seinen Anteil an dem Start-up von ursprünglich 5% auf 47% ausgebaut. Auf lange Sicht ist sogar eine vollständige Übernahme möglich.

KGV unter 10

Die Beteiligung an ai-omatic solutions markiert für KSB einen strategischen Wendepunkt. Der Konzern entwickelt sich von einem klassischen Maschinenbauer hin zu einem datengetriebenen Anbieter industrieller Plattformen.

Die Börse preist diese Zukunftsaussichten noch nicht ausreichend ein. KSB wird aktuell mit einem KGV unter 10 und einem Kurs-Buchwert um 1,45 gehandelt und ist aus fundamentaler Sicht günstig. Anleger können zudem mit einer attraktiven Dividendenrendite von gut 3% rechnen. Die aktuelle Konsolidierungsphase bietet eine gute Gelegenheit, sich innerhalb des dynamischen Aufwärtstrends zu positionieren. Kaufen!