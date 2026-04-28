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    Abnehmwunder made in Germany

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    Dieses deutsche Familienunternehmen will Novo und Lilly vom Thron stoßen

    Nicht weniger Kilos, sondern bessere Kilos – das ist das Versprechen, mit dem Boehringer Ingelheim in den milliardenschweren Markt für Abnehmmittel drängt.

    Abnehmwunder made in Germany - Dieses deutsche Familienunternehmen will Novo und Lilly vom Thron stoßen
    Foto: Helmut Fricke - dpa

    Das Ingelheimer Pharmaunternehmen hat Spätphasendaten für seinen Wirkstoff Survodutide vorgelegt, die zeigen: Das Medikament reduziert vorrangig viszerales Fett – also jenes gefährliche Depotfett rund um die inneren Organe und schont dabei Muskulatur und magere Körpermasse.

    Das ist eine direkte Kampfansage an die bisherigen Marktführer. Denn herkömmliche GLP-1-Präparate wie Novo Nordisks Ozempic oder Eli Lillys Mounjaro greifen am Gesamtkörpergewicht an und bauen dabei auch Muskelmasse ab. Genau das will Boehringer anders machen, wie das Wall Street Journal in einem aktuellen Bericht aufschlüsselt.

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    In der Phase-3-Studie verloren Patienten über 76 Wochen im Schnitt bis zu 16,6 Prozent ihres Körpergewichts. Entscheidender als die Zahl selbst sei aber deren Zusammensetzung, betonte Konzernchef Shashank Deshpande: "Es geht um die Qualität des Gewichtsverlusts – man möchte Fett verlieren, keine Muskeln." Zudem zeigte Survodutide eine deutliche Reduktion von Leberfett, was auf mögliche Vorteile bei Lebererkrankungen hindeutet.

    Der Wirkstoff – ursprünglich vom dänischen Spezialisten Zealand Pharma lizenziert, noch bevor GLP-1-Mittel ihren Boom erlebten – kombiniert zwei Angriffspunkte: Er imitiert das GLP-1-Hormon zur Appetitreduktion und aktiviert zusätzlich den Glucagon-Rezeptor, um gezielt Leberfett abzubauen. Diese Doppelstrategie soll auch das gefürchtete Rebound-Problem lösen: Bei vielen bestehenden Therapien nehmen Patienten nach dem Absetzen überwiegend Fettmasse zurück. "Viele Patienten sind danach schlechter dran als zuvor", so Deshpande laut Wall Street Journal.

    Boehringer steht damit nicht allein im Rennen um die Nachfolgegeneration der Abnehmmittel. Auch Amgen, Pfizer und Roche arbeiten an Alternativen zu den GLP-1-Blockbustern. Den vollständigen Datensatz will Boehringer Anfang Juni auf den ADA Scientific Sessions vorstellen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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