Scout24 kündigt zweite Tranche von 250 Mio. EUR Aktienrückkauf 2026 an
Scout24 SE setzt ihr Aktienrückkaufprogramm fort und erhöht das Volumen deutlich: Eine zweite Tranche soll 2026 für zusätzliche finanzielle Flexibilität sorgen.
Foto: Scout24 SE
- Der Vorstand der Scout24 SE hat am 28.04.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine zweite Tranche des laufenden Aktienrückkaufprogramms beschlossen: bis Ende 2026 weitere eigene Aktien mit einem Kaufpreisvolumen von bis zu 250 Mio. EUR und einer Gesamtzahl von bis zu 4.500.000 Aktien über die Börse zurückzukaufen.
- Die zweite Tranche soll unmittelbar an die erste Tranche (bis zu 100 Mio. EUR) anschließen; daraus ergibt sich für 2026 ein neues Kaufpreisvolumen von bis zu insgesamt 350 Mio. EUR (im Rahmen des Gesamtprogramms von bis zu 500 Mio. EUR).
- Die Gesellschaft nutzt hierfür die Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung 2025 sowie gegebenenfalls eine nachfolgende Ermächtigung, die der Hauptversammlung am 17. Juni 2026 vorgeschlagen wird.
- Die erste Tranche (angekündigt am 02.01.2026) wird wegen nahezu vollständiger Ausschöpfung verkürzt: der spätestmögliche Erwerbszeitpunkt wird vorverlegt auf den 29. Mai 2026 und die in dieser Tranche zurückzukaufende Aktienzahl auf bis zu 1.540.276 reduziert.
- Im Rahmen der ersten Tranche wurden bereits vom 05.01.2026 bis 21.04.2026 insgesamt 1.155.276 Aktien zu einem Gesamtbetrag von ca. 84,5 Mio. EUR erworben; diese Aktien können u. a. für Kapitalherabsetzungen durch Einziehung verwendet werden.
- Weitere Details werden vor Beginn der zweiten Tranche veröffentlicht; die Scout24 SE behält sich vor, das Rückkaufprogramm jederzeit zu modifizieren oder einzustellen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Scout24 ist am 29.04.2026.
Der Kurs von Scout24 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 72,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,40 % im Plus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 23.984,50PKT (-0,43 %).
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