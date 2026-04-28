Ist Open AI der Lehman-Moment für die Datencenter-Blase? Denn wenn die Finanzchefin von OpenAI sagt, es sei nicht sicher, ob man zukünftig die Rechnungen bezahlen könne, sollten die Alarmglocken läuten! Hoch verschuldete Unternehmen wie Oracle oder Coreweave sind extrem abhängig von OpenAI - aber auch Giganten wie Nvidia leben von der KI-Chip-Euphorie mit ihrem höher, schneller, weiter. Und was passiert im Iran-Konflikt? Da ein "Deal" derzeit sehr unwahrscheinlich ist, dürfte Trump versuchen, die Strasse von Hormus militärisch zu befreien. Denn wenn der Iran den Daumen auf die Meerenge behält, ist der Petro-Dollar in großer Gefahr: die Golfstaaten, die ihr Öl in Dollar verkaufen, wären dann vollständig abhängig vom Iran - und diese Golfstaaten sind gleichzeitig als Käufer von US-Staatsanleihen und Investoren in US-Aktien und Datencenter von entscheidender Bedeutung..

Das Video "OpenAI als Lehman-Moment, Hormus als Ende des Petro-Dollar!" sehen Sie hier..