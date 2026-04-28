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    Marktgeflüster

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    OpenAI als Lehman-Moment, Hormus als Ende des Petro-Dollar!

    Hoch verschuldete Unternehmen wie Oracle oder Coreweave sind extrem abhängig von OpenAI - aber auch Giganten wie Nvidia leben von der KI-Chip-Euphorie

    Ist Open AI der Lehman-Moment für die Datencenter-Blase? Denn wenn die Finanzchefin von OpenAI sagt, es sei nicht sicher, ob man zukünftig die Rechnungen bezahlen könne, sollten die Alarmglocken läuten! Hoch verschuldete Unternehmen wie Oracle oder Coreweave sind extrem abhängig von OpenAI - aber auch Giganten wie Nvidia leben von der KI-Chip-Euphorie mit ihrem höher, schneller, weiter. Und was passiert im Iran-Konflikt? Da ein "Deal" derzeit sehr unwahrscheinlich ist, dürfte Trump versuchen, die Strasse von Hormus militärisch zu befreien. Denn wenn der Iran den Daumen auf die Meerenge behält, ist der Petro-Dollar in großer Gefahr: die Golfstaaten, die ihr Öl in Dollar verkaufen, wären dann vollständig abhängig vom Iran - und diese Golfstaaten sind gleichzeitig als Käufer von US-Staatsanleihen und Investoren in US-Aktien und Datencenter von entscheidender Bedeutung..

     

    Das Video "OpenAI als Lehman-Moment, Hormus als Ende des Petro-Dollar!" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster OpenAI als Lehman-Moment, Hormus als Ende des Petro-Dollar! Ist Open AI der Lehman-Moment für die Datencenter-Blase? Denn wenn die Finanzchefin von OpenAI sagt, es sei nicht sicher, ob man zukünftig die Rechnungen bezahlen könne, sollten die Alarmglocken läuten!
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